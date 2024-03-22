Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой «Хюндай» наехал на «Смарт» с ребенком: три человека попали в больницу

Под Одессой «Хюндай» наехал на «Смарт» с ребенком: три человека попали в больницу

В результате тройного ДТП в Одесском районе пострадали двое водителей и 7-летний ребенок. Автопроисшествие произошло около 17 часов 21 марта, возле поселка Таирово.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что водительница легковушки Smart, двигаясь в направлении села Сухой Лиман, остановилась в левой крайней полосе для поворота. Позади в попутном направлении двигалась машина Hyundai, водитель которого врезался в Smart. Последнее авто вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой Renault.

Читайте также: Под Одессой пьяный водитель сбил девушку на тротуаре и сбежал

В результате аварии пострадали водители Hyundai и Smart, а также 7-летняя пассажирка второго авто.

Водителю Hyundai диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, водителю Smart — плевой плечевой кости, тупую травму живота, а ее дочери -тупую травму живота и грудной клетки.

Травмированных госпитализировали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua