Под Одессой «Хюндай» наехал на «Смарт» с ребенком: три человека попали в больницу

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что водительница легковушки Smart, двигаясь в направлении села Сухой Лиман, остановилась в левой крайней полосе для поворота. Позади в попутном направлении двигалась машина Hyundai, водитель которого врезался в Smart. Последнее авто вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой Renault.

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В результате аварии пострадали водители Hyundai и Smart, а также 7-летняя пассажирка второго авто.

Водителю Hyundai диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, водителю Smart — плевой плечевой кости, тупую травму живота, а ее дочери -тупую травму живота и грудной клетки.

Травмированных госпитализировали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.