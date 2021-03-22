Вода — первооснова жизни на Земле. Но климат на планете меняется — и глобальной катастрофой для человечества может оказаться сокращение водных ресурсов. В кризисной зоне — Одесская область, рискующая превратиться из степного края в полупустыню. К тому же бездумное использование вод региона грозит ускорить этот процесс. Что происходит сегодня с водными ресурсами Одесчины, выясняла «Одесская жизнь».

Судьба Куяльника зависит от финансирования

Сегодня русло питающей лиман реки Большой Куяльник завалено мусором, по ее берегам — множество искусственных ставков, забирающих воду у отнюдь не полноводного водоема.

Двухлетняя засуха вернула лиман в тяжелейшее состояние 2014 года. Именно тогда была запущена насосная станция, и Куяльник впервые заполнили морской водой. Предполагалось, что это временная мера — до тех пор, пока не наведут порядок с водопользованием в Большом Куяльнике. Ведь морская вода по химическому составу отличается от лиманной. К тому же вместе с ней в Куяльник попадают чужеродные организмы, способные навредить его постоянным обитателям. И чтобы свести к минимуму риск, перекачку воды необходимо проводить зимой, при температуре не выше +8°C.

А в 2019 году Одесский облсовет утвердил программу по сохранению и возрождению Куяльницкого лимана на 555,6 миллиона гривен. Но деньги за два года так и не поступили. Хотя Куяльник был признан курортом государственного значения — то есть охраняемым законом.

Летом прошлого года в самых глубоких местах Куяльника водный слой составлял 30 сантиметров. Тогда в обл­совет с требованием сохранить лиман обратились одесские ученые и экологи. Даже электронную петицию отправили президенту Зеленскому— безрезультатно.

Правда, облсовет выделил 641 тысячу гривен на работы по обследованию и возвращению к естественному виду реки Большой Куяльник, водосток которой перекрыт незаконными дамбами и мусором. Только, судя по всему, ликвидировать самочинные ставки совсем непросто.

В декабре, когда температура воды в Черном море понизилась до +8°C, в Куяльник запустили морскую воду. И сегодня уровень воды в лимане ощутимо повысился. А областные власти решили спасать лиман «в долг» — привлечь кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Ранее мы в историческом очерке подробно рассказывали о тернистом пути одесского водопровода.

Чем Хаджибей угрожает городу?

Воды Хаджибейского лимана, утверждают экологи, сегодня загрязнены выбросами недоочищенных сточных вод. Именно на Хаджибейской дороге находится станция биологической очистки (СБО) «Северная», которую арендует «Инфоксводоканал».

Загрязнение поверхностных вод Хаджибея подтвердила проверка Государственной экологической инспекции в Одесской области. В августе прошлого года экологи отобрали пробы вод лимана. И оказалось, что в водоеме превышены нормы содержания железа, аммонийного азота, нитратов и фосфатов.

Регулярный мониторинг вод лимана, утверждают экологи, не ведет никто. А судя по его периодическому «цветению», заморам рыбы и креветок, Хаджибей тоже надо спасать. И если когда-то проблему пересыхающего Куяльника некоторые эксперты предлагали решить, направив в него воды Хаджибейского лимана, то сегодня это уже невозможно. Загрязненные, экосистему они ну никак не реабилитируют.

К тому же если раньше зимой сточные воды сливали в Черное море, то сегодня круглый год — в Хаджибей. В результате уровень воды в лимане поднялся так высоко, что угрожает прорывом Хаджибейской дамбы и наводнением на территории порядка 2300 гектаров. Затоплеными могут оказаться железнодорожная ветка, более 50 организаций и предприятий, в том числе нефтеперерабатывающие, Одесская ТЭЦ, СБО «Северная» с иловыми площадками, учебные и медицинские учреждения. Без электричества, воды, канализации останется отрезанный от города поселок Котовского.

Хаджибейская дамба в аварийном состоянии находится с 2003 года. Но помимо «латания» промоин, всерьез ее ремонтом не занимался никто. Дамба-то, оказывается, бесхозная. И вкладывать огромные деньги в «ничейное» сооружение — хоть и жизненно необходимое — никто не спешит.

Очередной «звоночек» прозвучал в феврале прошлого года, когда из-за урагана снова размыло дамбу и возникла угроза окончательного ее разрушения. Тогда дамбу подлатали, но на сегодняшний день вода вновь просачивается сквозь стены насосных станций. И снова обещание — ремонтом в конце этого года займется Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Откуда вода в наших кранах?

Сегодня ситуация с водными ресурсами в регионе достаточно напряженная.

По словам руководителя Одесского регионального бассейнового управления водных ресурсов Лилии Гричулевич, Днестр и Дунай в течение двух последних лет переживали маловодный период. А именно эти реки — основные источники воды для большинства жителей Одесской области.

Одесса, Черноморск, Южный, Теплодар получают питьевую воду из Днестра через Одесский водопровод. Измаил и Белгород-Днестровский — из артезианских скважин. А в Болграде местный водопровод берет воду из озера Ялпуг. И воды в водоеме, как правило, не хватает.

Правда, нынешней весной в результате обильных зимних осадков уровень Дуная поднялся, и Ялпуг, пополняемый за счет водообмена с Дунаем, вновь стал полноводным. А озера Китай и Котлабух — источники орошения для бессарабских аграриев — наполнили дунайской водой еще летом.

Питьевой воды в селах на юге области не хватает катастрофически. Подземные источники там слишком минерализованы. Так что питьевую воду в Арцизский, Тарутинский, Татарбунарский районы зачастую привозят в цистернах. А для полива и хозяйственных нужд люди вынуждены собирать дождевую воду.

Вместе с тем большинство малых рек пересыхает. И причина — не только в аномальных засухах. Виновны в гибели рек и сами местные жители. Немалую часть речной воды забирают незаконно созданные ставки. Подступают к самой воде поля и огороды — 25-метровую водоохранную зону вдоль берегов малых рек практически никто не соблюдает.

Где будем брать воду?

Гарантированные урожаи без поливных земель на юге Одесчины практически невозможны. И потому во времена СССР здесь были построены мощные системы орошения.

Сегодня магистральные трубопроводы во многих районах сданы на металлолом. Но последние аномально засушливые годы заставили все-таки вернуться к идее мелиорации. И Одесская область должна стать пилотной площадкой в реализации Программы восстановления и развития орошения в Украине. А Европейский банк реконструкции и развития пообещал вложить в это 80 миллионов долларов.

А вот единственным стратегическим водным запасом региона, по мнению ректора Одесского государственного экологического университета Сергея Степаненко, являются подземные воды. Правда, качество их на юге области неважное. Так что для питьевых и бытовых нужд населения необходимо построить очистные сооружения и бюветы. Промышленные же установки по опреснению морской воды Одесчине в обозримом будущем не светят — обходятся они крайне дорого.

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Значит, надо беречь то, что имеем: не использовать подземные воды в технических целях и не загрязнять их.

И тогда водные проблемы региона, несмотря на изменения климата, все же можно попытаться решить. Для этого люди должны просто научиться беречь воду. А власти — эффективно использовать сохранившиеся пока еще водные запасы.

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