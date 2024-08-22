Под Бахмутом погиб многодетный отец из Одесской области

О гибели земляка рассказали в Ананьевской громаде.

Сделав осознанный выбор, Александр Пятецкий решил защитить свою семью и троих детей — двух девочек и мальчика.

Боец 3 механизированного взвода 1 механизированной роты Вооруженных Сил Украины погиб 6 августа 2024 года под селом Калиновка Бахмутского района. Более двух недель семья считала его пропавшим без вести, ведь там шли ожесточенные бои за каждый клочок земли и собратья не могли забрать его тело.

Проклятая война остановила жизненный счет, забрав у детей отца. Жена Ольга ожидает рождения малыша, который никогда не увидит своего папу.

И вот сегодня 40-летний воин вернулся навсегда домой. На щите, как и подобает воину, Герою, Защитнику.

На центральной улице Ананьева люди образовали живой коридор почета, становясь на колени и склоняясь в почете перед своим Защитником.

12 августа 2024 года на фронте погиб 31-летний военнослужащий из Тарутино Николай Чарка.