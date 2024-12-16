Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Одесу цієї зими очікують найтриваліші відключення світла Цієї зими українці стикатимуться з відключеннями світла тривалістю 4-8 годин на добу. Найтриваліші очікуються в містах Одеса та Дніпро, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від ворожих атак. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відключення світла по-новому: якими будуть графіки в Одесі на 16 грудня (ОНОВЛЕНО) У понеділок, 16 грудня 2024 року, в Україні та, зокрема, в Одесі та на Одещині, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, запроваджені після низки масованих атак російських агресорів на енергооб’єкти нашої країни. Але з цього дня вони стануть уніфікованими, тобто єдиними для всіх регіонів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Якими будуть графіки відключення світла в Одесі 15 грудня Через значне пошкодження енергооб’єктів країни внаслідок російських ракетно-дронових атак, остання з яких була в п’ятницю, 13 грудня, енергетики вимушені вводити обмеження в електропостачанні споживачів. Вони продовжать діяти й завтра, у неділю, 15 грудня 2024 року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ