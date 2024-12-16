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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі в понеділок, 16 грудня, деякі абоненти Південного, Північного і Центрального РЕМ до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 17-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Григорія Зленка (Г. Швигіна), 6а-30а,
  • Геранева, 10а,
  • Героїв-прикордонників, 2,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Віталія Гуляєва (Контр-адмірала Луніна), 3-15а,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • А. Бачинського (Недєліна), 109,
  • Новаторів, 5-17,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Проектована, 6/корп.9,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Адміральський, 19-29.

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Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Чорноморського Козацтва, 110,110/298а.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Базарна, 92, 100,
  • В. Арнаутська, 82-111,
  • Єврейська, 36-58,
  • Ковальська, 19-59,
  • Кіри Муратової (Л. Толстого), 17-19,
  • М. Арнаутська, 90-113,
  • Ніжинська, 64-72,
  • Новосельського, 84-110,
  • Преображенська, 27-82,
  • С.Караванського (Жуковського), 27-39,
  • Спірідонивська, 12-21,
  • Тираспольська, 4-12,
  • Троїцька, 45-60,
  • Успенська, 60-105,
  • пл. В. Холодної, 1,3,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров. Нечипоренка, 4-13,
  • пров. Онілової,  3-14,
  • пров. Покровський, 3, 5,
  • пров. Успенський, 3/5- 23,
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-11, 27,
  • сквер Старобазарний, 3-7.
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