Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі в понеділок, 16 грудня, деякі абоненти Південного, Північного і Центрального РЕМ до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17-19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Григорія Зленка (Г. Швигіна), 6а-30а,
- Геранева, 10а,
- Героїв-прикордонників, 2,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Віталія Гуляєва (Контр-адмірала Луніна), 3-15а,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- А. Бачинського (Недєліна), 109,
- Новаторів, 5-17,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Проектована, 6/корп.9,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Адміральський, 19-29.
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Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Чорноморського Козацтва, 110,110/298а.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Базарна, 92, 100,
- В. Арнаутська, 82-111,
- Єврейська, 36-58,
- Ковальська, 19-59,
- Кіри Муратової (Л. Толстого), 17-19,
- М. Арнаутська, 90-113,
- Ніжинська, 64-72,
- Новосельського, 84-110,
- Преображенська, 27-82,
- С.Караванського (Жуковського), 27-39,
- Спірідонивська, 12-21,
- Тираспольська, 4-12,
- Троїцька, 45-60,
- Успенська, 60-105,
- пл. В. Холодної, 1,3,
- пл. Соборна, 1,
- пров. Нечипоренка, 4-13,
- пров. Онілової, 3-14,
- пров. Покровський, 3, 5,
- пров. Успенський, 3/5- 23,
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-11, 27,
- сквер Старобазарний, 3-7.