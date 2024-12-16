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Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети в понедельник, 16 декабря, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 17-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Григория Зленко (Г. Швыгина), 6а-30а,
  • Геранева, 10а,
  • Героев-пограничников, 2,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Виталия Гуляева (Контр-адмирала Лунина), 3-15а,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • А. Бачинского (Неделина), 109,
  • Новаторов, 5-17,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Проектируемая, 6/корп.9,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Адмиральский, 19-29.

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Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • Черноморского Казачества, 110,110/298а.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Базарная, 92, 100,
  • Б. Арнаутская, 82-111,
  • Еврейская, 36-58,
  • Ковальская, 19-59,
  • Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19,
  • М. Арнаутская, 90-113,
  • Нежинская, 64-72,
  • Новосельского, 84-110,
  • Преображенская, 27-82,
  • С. Караванского (Жуковского), 27-39,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Тираспольская, 4-12,
  • Троицкая, 45-60,
  • Успенская, 60-105,
  • пл. В. Холодной, 1,3,
  • пл. Соборная, 1,
  • переулок Нечипоренко, 4-13,
  • переулок Ониловой, 3-14,
  • переулок Покровский, 3, 5,
  • переулок Успенский, 3/5- 23,
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-11, 27,
  • сквер Старобазарный, 3-7.

 

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