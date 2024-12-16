Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети в понедельник, 16 декабря, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 17-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Григория Зленко (Г. Швыгина), 6а-30а,
- Геранева, 10а,
- Героев-пограничников, 2,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Виталия Гуляева (Контр-адмирала Лунина), 3-15а,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- А. Бачинского (Неделина), 109,
- Новаторов, 5-17,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Проектируемая, 6/корп.9,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Адмиральский, 19-29.
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Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Черноморского Казачества, 110,110/298а.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Базарная, 92, 100,
- Б. Арнаутская, 82-111,
- Еврейская, 36-58,
- Ковальская, 19-59,
- Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19,
- М. Арнаутская, 90-113,
- Нежинская, 64-72,
- Новосельского, 84-110,
- Преображенская, 27-82,
- С. Караванского (Жуковского), 27-39,
- Спиридоновская, 12-21,
- Тираспольская, 4-12,
- Троицкая, 45-60,
- Успенская, 60-105,
- пл. В. Холодной, 1,3,
- пл. Соборная, 1,
- переулок Нечипоренко, 4-13,
- переулок Ониловой, 3-14,
- переулок Покровский, 3, 5,
- переулок Успенский, 3/5- 23,
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-11, 27,
- сквер Старобазарный, 3-7.