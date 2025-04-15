Причиною посиленої геомагнітної активності стала сонячна активна зона AR3664, яка сформувалася на початку квітня і демонструє стійку динаміку спалахів, включно зі спалахами класу M.
Згідно з розрахунками, найбільша інтенсивність геомагнітних збурень очікується в нічні та ранкові години – орієнтовно з другої до десятої години за київським часом.
Це може спричинити відчутні коливання магнітного поля Землі, здатні вплинути на стан здоров’я метеочутливих людей.
Особливо страждають люди з хронічними захворюваннями серця та судин, а також ті, хто страждає від метеозалежності.
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Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності
У такі дні фахівці рекомендують дотримуватися простих правил, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки магнітних бур. Насамперед важливо стежити за режимом сну та відпочинку, уникаючи надмірних навантажень і стресових ситуацій.
Лікарі радять:
- пити більше чистої води,
- відмовитися від надмірного вживання кофеїну та алкоголю,
- включати в раціон більше свіжих овочів, фруктів і продуктів, багатих на магній і калій,
- гуляти на свіжому повітрі та уникати перевтоми