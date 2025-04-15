Причиною посиленої геомагнітної активності стала сонячна активна зона AR3664, яка сформувалася на початку квітня і демонструє стійку динаміку спалахів, включно зі спалахами класу M.

Згідно з розрахунками, найбільша інтенсивність геомагнітних збурень очікується в нічні та ранкові години – орієнтовно з другої до десятої години за київським часом.

Це може спричинити відчутні коливання магнітного поля Землі, здатні вплинути на стан здоров’я метеочутливих людей.

Особливо страждають люди з хронічними захворюваннями серця та судин, а також ті, хто страждає від метеозалежності.

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Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності

У такі дні фахівці рекомендують дотримуватися простих правил, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки магнітних бур. Насамперед важливо стежити за режимом сну та відпочинку, уникаючи надмірних навантажень і стресових ситуацій.

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