Причиной усиленной геомагнитной активности стала солнечная активная зона AR3664, которая сформировалась в начале апреля и демонстрирует устойчивую динамику вспышек, включая вспышки класса M.
Согласно расчетам, наибольшая интенсивность геомагнитных возмущений ожидается в ночные и утренние часы — ориентировочно с двух до десяти часов по киевскому времени.
Это может вызвать ощутимые колебания магнитного поля Земли, способные повлиять на состояние здоровья метеочувствительных людей.
Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также те, кто страдает от метеозависимости.
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Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности
В такие дни специалисты рекомендуют соблюдать простые правила, которые помогут минимизировать негативные последствия магнитных бурь. Прежде всего, важно следить за режимом сна и отдыха, избегая чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций.
Врачи советуют:
- пить больше чистой воды,
- отказаться от чрезмерного употребления кофеина и алкоголя,
- включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием и калием,
- гулять на свежем воздухе и избегать переутомления.