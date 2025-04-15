Причиной усиленной геомагнитной активности стала солнечная активная зона AR3664, которая сформировалась в начале апреля и демонстрирует устойчивую динамику вспышек, включая вспышки класса M.

Согласно расчетам, наибольшая интенсивность геомагнитных возмущений ожидается в ночные и утренние часы — ориентировочно с двух до десяти часов по киевскому времени.

Это может вызвать ощутимые колебания магнитного поля Земли, способные повлиять на состояние здоровья метеочувствительных людей.

Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также те, кто страдает от метеозависимости.

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Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности

В такие дни специалисты рекомендуют соблюдать простые правила, которые помогут минимизировать негативные последствия магнитных бурь. Прежде всего, важно следить за режимом сна и отдыха, избегая чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций.

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