Одесит налагодив підпільне виготовлення до кількох тисяч пачок цигарок на добу: як його викрили?

Одесит налагодив підпільне виготовлення до кількох тисяч пачок цигарок на добу: як його викрили?

Злочинну групу, яка організувала підпільний цех із виробництва цигарок, викрили в Одеській області. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Зловмисники виготовляли тютюнові вироби кущовим методом на території орендованого приватного будинку. Щодня на підпільному виробництві крутили до 5000 пачок цигарок та розфасовували близько 50 кг тютюну, повідомляють у поліції.

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Встановлено, що налагодив тютюновий «бізнес» 27-річний мешканець Одеси. Цех обладнали усім необхідним для повного циклу виготовлення контрафактної тютюнової продукції «кущовим» методом під виглядом відомих брендів.

До процесу виготовлення та реалізації фальсифікованого товару організатор залучив двох знайомих, 23-х і 26-ти років, роботу яких координував та контролював особисто.

Замовлення фігуранти приймали через спеціально створені сайти та за телефоном. Готову продукцію надсилали поштою або кур’єрською доставкою — від 50 до 70 відправок по Україні на добу.

Під час обшуку вилучили понад 770 000 гільз для цигарок, понад тонну тютюну, ароматизатори, 3 500 упаковок паперу для самокруток, 755 машинок для набивки сигаретних гільз, гроші та робочі записи. Загальна вартість вилученої продукції та сировини — майже 1,4 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за статтями 199 Кримінального кодексу України (ККУ) – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів та ст. 204 ККУ – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, що 69-річний житель Одеської області, якийіз 2021 року, не маючи жодних дозвільних документів, використовував майже дев’ять гектарів землі в межах водоохоронної зони озера Сасик у Білгород-Дністровському районі.

Фото: ГУНП в Одеській області

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