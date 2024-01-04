Кому та як треба пройти ідентифікацію: Пенсійний фонд провів пряму лінію для пенсіонерів-переселенців

– Я громадянка України, пенсіонерка, користуюся послугами ПриватБанку. До мене дійшла інформація, що до 31.12.23 року треба пройти ідентифікацію, інакше картковий рахунок буде заблоковано. Це стосується всіх пенсіонерів чи тільки ВПО?

Мене зараз немає в Україні, але я постійно користуюся рахунком на своїй картці.

– Ідентифікація стосується лише тих пенсіонерів, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через АТ “Державний ощадний банк України” або кому виплата пенсії була зупинена.

– Я пенсіонерка 1965 року народження. З Донецької області 2014-го вимушено переїхала до Чернігова. У 2015 році оформила пенсію (виховувала п’ятьох дітей). 2022-го вимушено переїхала до Чехії. З березня 2022 року в Україні мені припинили здійснювати виплати як внутрішньо переміщеній особі. Пенсію виплачували до вересня 2023-го. Цього ж місяця я приїхала до України, щоб оформити картку для виплат. У Пенсійному фонді мене запевнили, що жодних проблем із виплатами в мене не буде.

– Для з’ясування цього питання вам слід звернутися на «гарячу лінію» Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області: (0462) 67-16-05, (0462) 67-60-16, 0-800-50-22-58, 0-800-50-27-31.

– Перебуваю на непідконтрольній Україні території. Маю кілька запитань:

У вересні 2022 року закінчився термін дії пенсійної картки. На скільки її продовжили? Я пройшла ідентифікацію наприкінці вересня за допомогою “Дія.Підпис”. Чи потрібно мені проходити ідентифікацію за допомогою відеоконференції? Мені на пенсійну картку надійшли гроші, походження яких я не знаю. Що це за гроші?

– З питання перевипуску банківської картки необхідно звертатися до уповноваженого банку зручним, для вашої безпеки, засобом зв’язку. Деякі банки подовжили терміни дії своїх карток на час воєнного стану.

У разі проходження ідентифікації через «Дія.Підпис» ідентифікуватися через відеоконференцію непотрібно.

Для визначення адресата відправлених коштів вам необхідно звернуться до установи уповноваженого банку зручним, для вашої безпеки, засобом зв’язку.

– Я з Києва. Зараз проживаю як ВПО в Івано-Франківську. Чи потрібно мені проходити підтвердження особи в ПриватБанку чи в Пенсійному фонді?

-Ідентифікація стосується лише тих пенсіонерів, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через АТ “Державний ощадний банк України” або кому виплата пенсії була зупинена.

– У Польщі зі мною проживає мама 1941 року народження. Переїхала до мене в березні 2023-го. Доти жила в Дніпропетровській області. Як я можу ідентифікувати маму в Польщі? У «Дії» та на сайті ПФУ зареєструватись не можемо. До найближчого консульства їхати далеко. У мами хвороба Паркінсона.

– Ідентифікація стосується лише тих пенсіонерів, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через АТ “Державний ощадний банк України” або кому виплата пенсії була зупинена.

Необхідність проведення ідентифікації одержувача пенсії органами Пенсійного фонду України може виникати, зокрема, у разі отримання територіальними органами Фонду від уповноваженого банку, у якому відкрито поточний рахунок одержувача, повідомлення (пункт 17 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596), про випадки, коли суми пенсії отримуються одержувачем з використанням платіжної картки, термін дії якої перевищує один рік, і протягом року за такою платіжною карткою не проводилися видаткові операції особисто одержувачем, а банком протягом року не проводилася фізична ідентифікація особи.

Органи Пенсійного фонду України можуть забезпечити проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв’язку пред’являються документи, що посвідчують особу.

Спробуйте використовувати VPN та виберіть там країну звідки ви з’єднуєтеся Україна (прим. Сергій Чернявський)

– Мене звати Раїса Миколаївна. Мені 64 роки, перебуваю на тимчасово окупованій території в Макіївці. Для проходження ідентифікації немає можливості виїхати. Які ще є варіанти її проходження? Маю закордонний паспорт без відбитків пальців, але термін його дії минув у серпні 2023 року. Чи можу я активувати «Дію.Підпис»?

– До фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Щоб скористатися сервісом, необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та обрати опцію «Дія.Підпис» зручним, для вашої безпеки, засобом зв’язку. У новому вікні натиснути кнопку «Отримати код для входу». Після цього відсканувати QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції зі сканування QR-коду в додатку «Дія» (для цього увійти в додаток «Дія» в телефоні навести зчитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на вебпорталі).

Далі потрібно підтвердити запит на авторизацію через «Дія.Підпис» та підтвердити особу через перевірку за фото, після чого ввести п’ятизначний код для «Дія.Підпис». Запит на авторизацію через «Дія.Підпис» для входу на вебпортал буде підтверджено і на екрані з’явиться відповідний запис. Вхід в особистий кабінет на вебпорталі буде виконано автоматично. Повідомлення про проходження ідентифікації буде сформовано в розділі «Мої звернення».

Звертаємо Вашу увагу, що у переліку звернень користувача відображається останнє зареєстроване звернення про ідентифікацію особи.

– Я пенсіонерка з 2012 року. Переселенка з Луганська, проживала у Київській області. Виїхала за кордон. Можете розповісти, як із 1 січня 2024 року пенсіонер отримуватиме свою пенсію та які умови для пенсіонерів, які виїхали за кордон?

– Пенсії нараховуються та фінансуються у звичайному режимі. Але якщо пенсіонер є зі статусом ВПО до 24.02.2022 року, то, незалежно від того, де перебуває – за кордоном чи в Україні — йому необхідно пройти ідентифікацію. До кінця 2023 року фізична ідентифікація проводиться для тих українських пенсіонерів, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24.02.2022 та отримують виплати через АТ «Ощадбанк».

Ідентифікація стосується лише тих пенсіонерів, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року й отримують пенсію через АТ “Державний ощадний банк України” або кому виплата пенсії була зупинена.

Якщо проходити ідентифікацію по відеозв’язку пенсіонерам із ТОТ, який номер телефону треба вказувати – український чи російський? Зв’язку українського там немає з лютого 2022 року. І месенджери на українських номерах теж не працюють.

Вам необхідно звернутися або через вебпортал Пенсійного фонду України, вкладка: “Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку”, або через Контакт-центр Пенсійного фонду України за телефонами: 0800 503 753 або (044) 281 08 70; (044) 281 08 71.

Месенджери на українських номерах не працюють, тому що ви користуєтесь російським інтернетом все одно при підключенні. Тому або через інтернет при підключенні використовуйте VPN та виберіть там країну звідки ви з’єднуєтеся «Україна» або на жаль ніяк (прим. Сергій Чернявський).

– Мені автоматично продовжили субсидію. Але мені як ВПО треба було подати її заново. Вийшло дві заяви і є два рішення, а субсидії так і нема. Що робити?

– Для розв’язання індивідуальних питань щодо пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги, пільг та виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням радимо телефонувати за номером «гарячої лінії» 0800-609-580. Також, актуальні номери «гарячих» телефонних ліній органів Пенсійного фонду України можливо переглянути за посиланням у розділі «Контакти».

– Чи можна отримати безкоштовне житло хоча б на зимовий період. Перебуваю в місті Острог Рівненської області.

– Відповідь на це запитання не належить до компетенції Пенсійного фонду України.

Державою створений сервіс із пошуку безкоштовного житла «Прихисток», за допомогою якого внутрішньо переміщені особи можуть знайти житло в Україні. На сайті натискаєте кнопку «Знайти житло» і обрати «Україна», обрати потрібний регіон, ввести дані про кількість людей та склад родини.

– Маю статус ВПО з 2014 року. Довгий час живу в іншому місті, купив квартиру і в ній прописався. Як я можу позбутись цього статусу? Він мені не допомагає, а шкодить.

– Із заявою про відмову від довідки “Про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи” ви можете звернутися до будь-якого територіального органу соціального захисту населення або самостійно зробити це у додатку «Дія. Скасування статусу ВПО».

На лінії працював Сергій Чернявський