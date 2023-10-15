Пам’ятник знаменитій радянській партизанці демонтують у Білгород-Дністровському

У Білгород-Дністровському знесуть скульптуру, встановлену на честь радянської партизанки Зої Космодем’янської. На Одещині триває процес декомунізації та очищення від символів тоталітарних режимів.
Про те, що в Білгород-Дністровському піде під знесення пам’ятник радянській партизанці Зої Космодем’янській, стало відомо з проекту рішення місцевої міськради. Рішення набуде чинності після того, як його ухвалять муніципальні депутати.
Раніше виконком Білгород-Дністровської міськради дав згоду на демонтаж пам’ятника радянській комсомолці Зої Космодем’янській, який встановлений на території місцевої школи №2.
Демонтажу пам’ятника тривалий час домагалися місцеві активісти. Представники громадської організації “Декомунізація Україна” пояснювали це тим, що Зоя Космодем’янська – є одним із провідних символів радянської пропаганди. Вони надсилали до міськради запити на знесення, але безрезультатно.
Одного разу їм відповіли, що це не пам’ятник, а скульптура, а крім цього, на ній немає іменної таблички, тому під дію закону про декомунізацію цей об’єкт не підпадає.
Згідно з процедурою, за демонтаж скульптури ще мають проголосувати депутати на найближчій сесії міськради.
Місцеві ЗМІ, посилаючись на свої джерела, зазначають, що демонтаж коштуватиме місцевому бюджету 10 тисяч 659 гривень.
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Хто така Зоя Космодем’янська
Зоя Космодем’янська – перша жінка, яка під час Другої світової війни отримала звання Героя Радянського Союзу. У радянській пропаганді вона стала символом патріотизму.
Космодем’янська була в листопаді 1941 р. закинута в тил німецьких військ на окуповану територію Московської області. Її завданням було підпалювати житлові будинки місцевих мешканців. Так комуністична влада у СРСР втілювала концепцію випаленої землі. В одному із сіл диверсантка спалила за допомогою коктейлів молотова три будинки. Після чого була схоплена місцевою самообороною, в яку об’єдналися селяни, щоб не дати диверсантам-комуністам знищувати їхнє житло.
Жителі села передали Космодем’янську німецькій окупаційній владі. Фашисти після недовгих допитів, під час яких вони застосовували тортури, засудили диверсантку на смерть і стратили через повішення.
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