Пам’ятник знаменитій радянській партизанці демонтують у Білгород-Дністровському

Про те, що в Білгород-Дністровському піде під знесення пам’ятник радянській партизанці Зої Космодем’янській, стало відомо з проекту рішення місцевої міськради. Рішення набуде чинності після того, як його ухвалять муніципальні депутати.

Раніше виконком Білгород-Дністровської міськради дав згоду на демонтаж пам’ятника радянській комсомолці Зої Космодем’янській, який встановлений на території місцевої школи №2.

Демонтажу пам’ятника тривалий час домагалися місцеві активісти. Представники громадської організації “Декомунізація Україна” пояснювали це тим, що Зоя Космодем’янська – є одним із провідних символів радянської пропаганди. Вони надсилали до міськради запити на знесення, але безрезультатно.

Одного разу їм відповіли, що це не пам’ятник, а скульптура, а крім цього, на ній немає іменної таблички, тому під дію закону про декомунізацію цей об’єкт не підпадає.

Згідно з процедурою, за демонтаж скульптури ще мають проголосувати депутати на найближчій сесії міськради.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на свої джерела, зазначають, що демонтаж коштуватиме місцевому бюджету 10 тисяч 659 гривень.

Хто така Зоя Космодем’янська

Зоя Космодем’янська – перша жінка, яка під час Другої світової війни отримала звання Героя Радянського Союзу. У радянській пропаганді вона стала символом патріотизму.

Космодем’янська була в листопаді 1941 р. закинута в тил німецьких військ на окуповану територію Московської області. Її завданням було підпалювати житлові будинки місцевих мешканців. Так комуністична влада у СРСР втілювала концепцію випаленої землі. В одному із сіл диверсантка спалила за допомогою коктейлів молотова три будинки. Після чого була схоплена місцевою самообороною, в яку об’єдналися селяни, щоб не дати диверсантам-комуністам знищувати їхнє житло.

Жителі села передали Космодем’янську німецькій окупаційній владі. Фашисти після недовгих допитів, під час яких вони застосовували тортури, засудили диверсантку на смерть і стратили через повішення.

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