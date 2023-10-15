Памятник знаменитой советской партизанке демонтируют в Белгород-Днестровском

О том, что в Белгород-Днестровском пойдет под снос памятник советской партизанке Зои Космодемьянской, стало известно из проекта решения местного горсовета. Решение вступит в силу после того, как его утвердят муниципальные депутаты.

Ранее исполком Белгород-Днестровского горсовета дал согласие на демонтаж памятника советской комсомолки Зои Космодемьянской, который установлен на территории местной школы №2.

Демонтажа памятника долгое время добивались местные активисты. Они объясняли это тем, что Зоя Космодемьянская — это один из ведущих символов советской пропаганды. Они посылали в горсовет запросы на снос, но безрезультатно.

Однажды им ответили, что это не памятник, а скульптура, а кроме этого, на ней нет именной таблички, поэтому под действие закона о декоммунизации этот объект не подпадает.

Согласно процедуре. за демонтаж скульптуры еще окончательно должны проголосовать депутаты на ближайшей сессии горсовета.

Местные СМИ, ссылаясь на свои источники, отмечают, что демонтаж обойдется местному бюджету в 10 тысяч 659 гривен.

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Кто такая Зоя Космодемьянская

Зоя Космодемьянская — первая женщина, которая во время Второй мировой войны получила звание Героя Советского Союза. В советской пропаганде она стала символом патриотизма.

Космодемьянская была в ноябре 1941 г. заброшена в тыл немецкий войск на оккупированную территорию Московской области. Ее заданием было поджигать жилые дома местных жителей. Так коммунистическая власть в СССР воплощала концепцию выжженой земли. В одном из сел диверсантка сожгла с помощью коктейлей молотова три дома. После чего была схвачена местной самообороной, в которую объединились крестьяне, чтобы не дать диверсантам-коммунистам уничтожать их жилье.

Жители села передали Космодемьянскую немецким оккупационным властям. Фашисты после недолгих допросов, во время которых они применяли пытки, приговорили диверсантку к смерти и казнили через повешение.

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