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Отопительный сезон: готова ли к нему Одесская область

Отопительный сезон: готова ли к нему Одесская область

Сегодня Одесская область готова на 94% к отопительному сезону. К 1 октября должна быть стопроцентная готовность. Также в области работают над защитой критической инфраструктуры.

Об этом 14 сентября на брифинге Media Center Ukraine — Odesa рассказал Владимир Карпич, заместитель директора департамента систем жизнеобеспечения Одесской ОВА.

По его словам, котельные готовы на 90,6%, тепловые сети — 94,2, водопроводное хозяйство — 93,2%, многоквартирные дома — 90,1%, детские сады — 96%, учебные заведения — 96,8%, заведения здравоохранения — 93,7%.

Поскольку цифры отличаются, то власти видят, что и где нужно подтянуть, чтобы завершить подготовку к началу отопительного сезона.

Также Владимир Карпич добавил, что объекты критической инфраструктуры Одесской области обеспечены генераторами от 75 до 95%. Власти области работают над тем, чтобы как можно больше предприятий были снабжены генераторами, но не везде это возможно.

Есть объективные причины. Во-первых, не всегда можно генератор применить. Не всегда есть, к сожалению, на предприятиях квалифицированные энергетики, которые за это ответственны и могут поступить так, как нужно. Бывает такое, что генераторами занимаются недостаточно профессионально и мы на это указываем.

объяснил Владимир Карпич.

Кроме того, в области работают над защитой критической инфраструктуры, в частности энергетической.

Мы работаем над тем, чтобы у трансформаторов была физическая защита, потому что это самый уязвимый прибор. У нас есть технические возможности. Мы делаем столько, сколько можем, а дальше надежда на ВСУ, —

добавил чиновник.

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