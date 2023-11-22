Як ЗСУ відстояли Одесу та Миколаїв: розповідь командувача

Про це розповів командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Мобілізація на початку війни зламала плани окупантам

За його словами, з 24 лютого українські війська почали посилюватися. У кожній області було створено не менше однієї бригади територіальної оборони. Крім того, було розгорнуто корпус резерву. Ці дії знизили наступальний потенціал ворога.

Одним із стратегічних завдань було зірвати плани супротивника. Адже росіяни прагнули отримати повний контроль над українським узбережжям Чорного моря.

На початку березня 2022 року Сергію Наєву доповіли, що буквально наступного дня ворог може розпочати наступ через Вознесенськ уздовж адміністративного кордону Миколаївської та Одеської областей та до кордону з Молдовою.

За наказом Наєва командувач оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ генерал-майору Андрій Ковальчук перекинув частину військ у район Вознесенська. А начальник групи вогневої поразки полковник Віталій Пахомов перемістив усі засоби вогневої поразки (артилерію, авіацію) таким чином, щоб завдати ворогові максимальної поразки.

Як обороняли Вознесенськ, щоб захистити Одесу

І українська розвідка не помилилася – ворог почав наступ наступного дня – російські війська почали просування до Вознесенська. За словами командувача, окупанти наступали силами до десяти батальйонно-тактичних груп.

Після наступу на Вознесенськ їх зустрів підрозділ десантників 80 окремої десантно-штурмової бригади. Наші бійці понад добу знищували бронетехніку та особовий склад окупантів.

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Решта ворожих підрозділів, які намагалися наступати, почала “накривати” артилерія та авіація.

Перший танк противника, який рухався через міст у районі Вознесенська, був підірваний разом із мостом. А частина сил ворога була фактично “закупорена”. Але російські солдати постійно намагалися знайти шлях в обхід Вознесенська.

За словами командувача Наєва, якби окупантам удалося пройти через Вознесенськ далі вздовж адміністративних кордонів Одеської та Миколаївської областей до кордону з Молдовою, то росія отримала можливість висадити морський десант на територію цих областей.

І росіянам вдалося б окупувати не тільки розташовані на узбережжі міста Одесу та Миколаїв, а й області повністю.

А така перспектива завдала б нищівного удару по економіці України. Адже тоді б не працювали всі порти – в Одесі, Чорноморську, Южному, Рені.

Наєв повідомив, що тими днями українська авіація виконувала на один літак по 5-6 вильотів, артилерія працювала безперервно, не шкодуючи боєприпасів. Протягом 6 діб безперервних боїв окупанти зазнали настільки значних втрат, що відмовилися від наступу.

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