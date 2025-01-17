Воздушная тревога в Днепропетровской области, а также в других восточных и южных регионах, объявили в 12:11. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

«На сейчас в Кривом Роге – четверо погибших. Три женщины и мужчина. Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все – тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь», – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 6.

В городе повреждены две пятиэтажки, в одной из которых возник пожар, а также здание, которое не эксплуатировалось.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты ударили по городу баллистическими ракетами.

«Каждый такой террористический удар – это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама – ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь», – подчеркнул президент.

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