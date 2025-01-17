Наслідки повітряної атаки 17 січня

Уночі ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Метою росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок обстрілу є пошкодження фасадів будівель і житлового будинку. На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області.

В Одеській обласній прокуратурі показали наслідки атаки:

Ситуація на фронті на ранок 17 січня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення.

П’ятдесят три атаки за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звіряче, Котлине, Успенівка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 20 штурмів, завдав дев’ять авіаударів і скинув 12 керованих авіабомб.

Російські війська захопили три населені пункти в Донецькій області: Піщане, Слов’янку і Ясенове. Про це в ніч на п’ятницю, 17 січня, повідомив проєкт DeepState.

Північнокорейські солдати зазнають великих втрат у Курській області

Весь північнокорейський контингент чисельністю близько 12 тисяч осіб, який наразі перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року, прогнозують експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що північнокорейці, ймовірно, зазнавали приблизно 92 втрат на день з моменту початку участі в значних бойових діях на початку грудня 2024 року.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила 13 січня, що наразі 300 північнокорейців було вбито в бою і 2700 дістали поранення в Курській області.

«Північнокорейські сили, ймовірно, продовжать нести більше співвідношення поранених і вбитих у бою – як це типово для збройного конфлікту – і незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати до бою і коли», – ідеться у звіті ISW.

Втрати ворога: мінус ще 1670 окупантів

Минулої доби ракетні війська Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, два пункти управління, а також два засоби ППО російських загарбників.

Втрати ворожої техніки за добу: