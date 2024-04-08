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Одну з ділянок дороги з Одеси на Чорноморськ перекрито: де об’їжджати

Одну з ділянок дороги з Одеси на Чорноморськ перекрито: де об’їжджати

У понеділок, 8 квітня, до вечора буде перекрито рух на автодорозі М-27 Одеса-Чорноморськ. З огляду на це водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами ділянку автодороги М-27 Одеса-Чорноморськ, біля с.Олександрівка, тимчасово перекрито.

Ремонт планують завершити до 20:00 години вечора понеділка, 8 квітня.

На час проведення ремонтних робіт маршрут об’їзду автомобільною дорогою Т-16-20 через с.Молодіжне.

“Просимо водіїв врахувати перекриття автошляху М-27, і заздалегідь спланувати свій маршрут”, – йдеться в повідомленні.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що в Україні збираються витратити мільйони на експлуатаційне утримання доріг. Сам факт оголошення цих тендерів під час війни та їхні суми можуть викликати негативну публічну реакцію, оскільки Україна насамперед потребує коштів на захист і оборону. Але дорожники запевняють, що “зради” немає.

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