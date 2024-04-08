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Один из участков дороги из Одессы на Черноморск перекрыт: где объезжать

Один из участков дороги из Одессы на Черноморск перекрыт: где объезжать

В понедельник, 8 апреля, до вечера будет перекрыто движение на автодороге М-27 Одесса-Черноморск. С учетом этого водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, в связи с аварийно-ремонтными работами участок автодороги М-27 Одесса-Черноморск, возле с.Александровка, временно перекрыт.

Ремонт планируют завершить до 20:00 часов вечера понедельника, 8 апреля.

На время проведения ремонтных работ маршрут объезда по автомобильной дороге Т-16-20 через с.Молодежное.

«Просим водителей учесть перекрытие автодороги М-27, и заранее спланировать свой маршрут», — говорится в сообщении.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Украине собираются потратить миллионы на эксплуатационное содержание дорог. Сам факт объявления этих тендеров во время войны и их суммы могут вызвать негативную публичную реакцию, поскольку Украина в первую очередь нуждается в средствах на защиту и оборону. Но дорожники уверяют, что «зрады» нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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