Усі ці роки газета писала про життя Балтського краю. Колись колектив редакції налічував 10-14 працівників. Газета виходила тричі на тиждень. У 80-х роках минулого століття вона досягла тиражу понад тринадцять тисяч примірників. Останнім часом в ній працювало лише двоє людей.
– Багато років у нас був згуртований колектив, хоч змінювались редактори, засновники, склад журналістів. Газету любили в районі, – згадує журналіст Михайло Гершкович. – Зі зміною системи засновництва і відповідальності за випуск засобів масової інформації наша районка, як і більшість редакцій, стала фінансово неспроможною видавати газету.
Зі словами вдячності за їх роботу звернулися до журналістів голова Одеської обласної спілки журналістів Юрій Работін та Балтський міський голова Сергій Мазур.
– Вірю, що трибунівці зможуть відродитися з новою силою і енергією, – сказав, зокрема, Юрій Работін.
Редактор «Народної трибуни» Ольга Черненко подякувала працівникам газети, журналістам та ветеранам журналістики і всьому колективу.
– Незважаючи на те, що відсутні кошти на фінансування, вірю, що «Трибуна» ще відродиться і її будуть приносити до сніданку, як це відбувається із провідними виданнями у низці країн Європейського Союзу, – впевнена редакторка «Народної трибуни» Ольга Черненко.
Журналістська когорта Балтщини чекає, щоб своє вагоме слово сказали керівники владних структур міста і району, яким упродовж багатьох років «Народна трибуна» була дієвим помічником.
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