Усі ці роки газета писала про життя Балтського краю. Колись колектив редакції налічував 10-14 працівників. Газета виходила тричі на тиждень. У 80-х роках минулого століття вона досягла тиражу понад тринадцять тисяч примірників. Останнім часом в ній працювало лише двоє людей.

– Багато років у нас був згуртований колектив, хоч змінювались редактори, засновники, склад журналістів. Газету любили в районі, – згадує журналіст Михайло Гершкович. – Зі зміною системи засновництва і відповідальності за випуск засобів масової інформації наша районка, як і більшість редакцій, стала фінансово неспроможною видавати газету.

Зі словами вдячності за їх роботу звернулися до журналістів голова Одеської обласної спілки журналістів Юрій Работін та Балтський міський голова Сергій Мазур.

Таїсія Крисько і Юрій Работін

– Вірю, що трибунівці зможуть відродитися з новою силою і енергією, – сказав, зокрема, Юрій Работін.

Редактор «Народної трибуни» Ольга Черненко подякувала працівникам газети, журналістам та ветеранам журналістики і всьому колективу.

– Незважаючи на те, що відсутні кошти на фінансування, вірю, що «Трибуна» ще відродиться і її будуть приносити до сніданку, як це відбувається із провідними виданнями у низці країн Європейського Союзу, – впевнена редакторка «Народної трибуни» Ольга Черненко.

Журналістська когорта Балтщини чекає, щоб своє вагоме слово сказали керівники владних структур міста і району, яким упродовж багатьох років «Народна трибуна» була дієвим помічником.

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