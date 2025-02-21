Все эти годы газета писала о жизни Балтского края. Когда-то коллектив редакции насчитывал 10-14 работников. Газета выходила три раза в неделю. В 80-х годах прошлого века она достигла тиража более тринадцати тысяч экземпляров. В последнее время в ней работало всего два человека.

— Много лет у нас был сплоченный коллектив, хотя менялись редакторы, учредители, состав журналистов. Газету любили в районе, — вспоминает журналист Михаил Гершкович, — С изменением системы учредительства и ответственности за выпуск средств массовой информации наша районка, как и большинство редакций, стала финансово неспособной издавать газету.

Со словами благодарности за их работу обратились к журналистам председатель Одесского областного союза журналистов Юрий Работин и Балтский городской голова Сергей Мазур.

Таисия Крысько и Юрий Работин

— Верю, что трибуновцы смогут возродиться с новой силой и энергией, — сказал, в частности, Юрий Работин.

Редактор «Народной трибуны» Ольга Черненко поблагодарила работников газеты, журналистов и ветеранов журналистики и весь коллектив.

— Несмотря на то, что отсутствуют средства на финансирование, верю, что «Трибуна» еще возродится и ее будут приносить к завтраку, как это происходит с ведущими изданиями в ряде стран Европейского Союза, — уверена редактор «Народной трибуны» Ольга Черненко.

Ольга Черненко, Мария Меланич и Юрий Работин

Журналистская когорта Балтщины ждет, чтобы свое веское слово сказали руководители властных структур города и района, которым на протяжении многих лет «Народная трибуна» была действенным помощником.

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