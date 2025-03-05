Отключения света
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Учора ввечері ворог атакував ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні. Частина Одеси знову залишилася без світла, води та тепла. На ранок 5 березня тепло- і водопостачання в Одесі працюють у штатному режимі, повідомили в ОВА.

«Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи», – повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Енергетики ДТЕК працюють цілодобово. Наразі підключено 14 тисяч абонентів, роботи тривають.

Енергетики повідомляють адреси планових відключень на 5 березня:

  • 4-а Лінія на ж/ м, 29-50/3,
  • 5-а Лінія на ж/ м, 26-34,
  • 6-а Лінія на ж/ м, 25-36,
  • 7-а Лінія на ж/ м, 3,25-36а,
  • 8-а Лінія на ж/ м, 25-35а,
  • 9-а Лінія на ж/ м, 25-37,
  • 10-а Лінія на ж/ м, 19-24,
  • 36-а Лінія на ж/ м, 1-59,
  • 37-а Лінія на ж/ м, 1-39,
  • 38-а Лінія на ж/ м, 1-16а,
  • 39-а Лінія на ж/ м, 1-30/а/1,
  • 40-а Лінія на ж/ м, 1-5,
  • 41-а Лінія на ж/ м, 1-26,
  • 42-а Лінія на ж/ м, 1-16,
  • 43-а Лінія на ж/ м, 1-36,
  • 44-а Лінія на ж/ м, 1-51,
  • 45-а Лінія на ж/ м, 1-36,
  • 46-а Лінія на ж/ м, 1-35,
  • 47-а Лінія на ж/ м, 1-31,
  • 48-а Лінія на ж/ м, 1-28,
  • 49-а Лінія 1-27,
  • 50-а Лінія на ж/ м, 1-28,
  • 51-а Лінія на ж/ м, 1-27,
  • 53-а Лінія на ж/ м, 2,
  • 54-а Лінія на ж/ м, 1-15,
  • 55-а Лінія на ж/ м, 1-7,
  • А. Міцкевича, 1-35,
  • Вишнева, 1-43а,
  • Дем’янова, 1-13а,
  • Дніпровська, 1-40,
  • Донецька, 1-4,
  • Ж. Кюрі,1-25,
  • І. Луценка, 38-56,
  • Капітана Кузнєцова, 71а-90,
  • Керченська, 8-34,
  • Кінноармійська, 2-57,
  • Куниці, 5-17,
  • Бахмутська, 1-95,
  • Л.Українки, 1-28, 86а,
  • Котлєєвська, 13-18,
  • Луцька, 1-135,
  • Мелітопольська, 1-58а,
  • Міцкевича, 9, 20,
  • Одеська, 2, 12, 58/корп.9,
  • Перемоги, 1-87,
  • Пісочна, 1-172,
  • Ракетна, 1-18,
  • Рельєфна, 1-35,
  • Роздольна, 1-74,
  • Р.Шухевича, 9-24,
  • Маріупольська, 1-19а,
  • Серогодського, 1-73/корп.1,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • Соляна, 1-85,
  • Степова, 1-14,
  • Центральна, 2-38,
  • Шептицького, 4-93,
  • Яблучна, 1-4,
  • пров. Вишневий, 2а-14а,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • просп. Князя Володимира Великого, 1а-59.

 

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою