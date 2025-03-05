Учора ввечері ворог атакував ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні. Частина Одеси знову залишилася без світла, води та тепла. На ранок 5 березня тепло- і водопостачання в Одесі працюють у штатному режимі, повідомили в ОВА.
«Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи», – повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
Енергетики ДТЕК працюють цілодобово. Наразі підключено 14 тисяч абонентів, роботи тривають.
Енергетики повідомляють адреси планових відключень на 5 березня:
- 4-а Лінія на ж/ м, 29-50/3,
- 5-а Лінія на ж/ м, 26-34,
- 6-а Лінія на ж/ м, 25-36,
- 7-а Лінія на ж/ м, 3,25-36а,
- 8-а Лінія на ж/ м, 25-35а,
- 9-а Лінія на ж/ м, 25-37,
- 10-а Лінія на ж/ м, 19-24,
- 36-а Лінія на ж/ м, 1-59,
- 37-а Лінія на ж/ м, 1-39,
- 38-а Лінія на ж/ м, 1-16а,
- 39-а Лінія на ж/ м, 1-30/а/1,
- 40-а Лінія на ж/ м, 1-5,
- 41-а Лінія на ж/ м, 1-26,
- 42-а Лінія на ж/ м, 1-16,
- 43-а Лінія на ж/ м, 1-36,
- 44-а Лінія на ж/ м, 1-51,
- 45-а Лінія на ж/ м, 1-36,
- 46-а Лінія на ж/ м, 1-35,
- 47-а Лінія на ж/ м, 1-31,
- 48-а Лінія на ж/ м, 1-28,
- 49-а Лінія 1-27,
- 50-а Лінія на ж/ м, 1-28,
- 51-а Лінія на ж/ м, 1-27,
- 53-а Лінія на ж/ м, 2,
- 54-а Лінія на ж/ м, 1-15,
- 55-а Лінія на ж/ м, 1-7,
- А. Міцкевича, 1-35,
- Вишнева, 1-43а,
- Дем’янова, 1-13а,
- Дніпровська, 1-40,
- Донецька, 1-4,
- Ж. Кюрі,1-25,
- І. Луценка, 38-56,
- Капітана Кузнєцова, 71а-90,
- Керченська, 8-34,
- Кінноармійська, 2-57,
- Куниці, 5-17,
- Бахмутська, 1-95,
- Л.Українки, 1-28, 86а,
- Котлєєвська, 13-18,
- Луцька, 1-135,
- Мелітопольська, 1-58а,
- Міцкевича, 9, 20,
- Одеська, 2, 12, 58/корп.9,
- Перемоги, 1-87,
- Пісочна, 1-172,
- Ракетна, 1-18,
- Рельєфна, 1-35,
- Роздольна, 1-74,
- Р.Шухевича, 9-24,
- Маріупольська, 1-19а,
- Серогодського, 1-73/корп.1,
- Сімферопольська, 1-24,
- Соляна, 1-85,
- Степова, 1-14,
- Центральна, 2-38,
- Шептицького, 4-93,
- Яблучна, 1-4,
- пров. Вишневий, 2а-14а,
- пров. Пісочний, 1-4,
- просп. Князя Володимира Великого, 1а-59.