Отключения света
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Вчера вечером враг атаковал еще один энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Это уже четвертый удар по энергосистеме региона за две недели. Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла. На утро 5 марта тепло- и водоснабжения в Одессе работают в штатном режиме, сообщили в ОВА.

«Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут аварийно-восстановительные работы», — сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Энергетики ДТЭК работают круглосуточно. На данный момент подключено 14 тысяч абонентов, работы продолжаются.

Энергетики сообщают адреса плановых отключений на 5 марта:

  • 4-я Линия на ж/м, 29-50/3,
  • 5-я Линия на ж/м, 26-34,
  • 6-я Линия на ж/м, 25-36,
  • 7-я Линия на ж/м, 3,25-36а,
  • 8-я Линия на ж/м, 25-35а,
  • 9-я Линия на ж/м, 25-37,
  • 10-а Линия на ж/м, 19-24,
  • 36-а Линия на ж/м, 1-59,
  • 37-а Линия на ж/м, 1-39,
  • 38-а Линия на ж/м, 1-16а,
  • 39-а Линия на ж/м, 1-30/а/1,
  • 40-а Линия на ж/м, 1-5,
  • 41-а Линия на ж/м, 1-26,
  • 42-а Линия на ж/м, 1-16,
  • 43-а Линия на ж/м, 1-36,
  • 44-а Линия на ж/м, 1-51,
  • 45-а Линия на ж/м, 1-36,
  • 46-а Линия на ж/м, 1-35,
  • 47-а Линия на ж/м, 1-31,
  • 48-а Линия на ж/м, 1-28,
  • 49-а Линия 1-27,
  • 50-а Линия на ж/м, 1-28,
  • 51-а Линия на ж/м, 1-27,
  • 53-а Линия на ж/м, 2,
  • 54-а Линия на ж/м, 1-15,
  • 55-а Линия на ж/м, 1-7,
  • А. Мицкевича, 1-35,
  • Вишневая, 1-43а,
  • Демьянова, 1-13а,
  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-4,
  • Ж. Кюри, 1-25,
  • И. Луценко, 38-56,
  • Капитана Кузнецова, 71а-90,
  • Керченская, 8-34,
  • Конноармейская, 2-57,
  • Куницы, 5-17,
  • Бахмутская, 1-95,
  • Л. Украинки, 1-28, 86а,
  • Котлеевская, 13-18,
  • Луцкая, 1-135,
  • Мелитопольская, 1-58а,
  • Мицкевича, 9, 20,
  • Одесская, 2, 12, 58/корп.9,
  • Победы, 1-87,
  • Песочная, 1-172,
  • Ракетная, 1-18,
  • Рельефная, 1-35,
  • Раздольная, 1-74,
  • Р.Шухевича, 9-24,
  • Мариупольская, 1-19а,
  • Серогодского, 1-73/корп.1,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Соляная, 1-85,
  • Степная, 1-14,
  • Центральная, 2-38,
  • Шептицкого, 4-93,
  • Яблочная, 1-4,
  • переулок Вишневый, 2а-14а,
  • переулок Песочный, 1-4,
  • просп. Князя Владимира Великого, 1а-59.

 

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