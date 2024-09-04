Одесу прикрасять 5 тисяч кущів хризантем

Наприкінці вересня в Одесі озеленювачі комунального підприємства «Міськзелентрест» планують висадити п’ять тисяч кущів хризантем.
Про це повідомили у прес-службі міської ради.
Осінні квіти прикрасять всі райони Одеси, але найбільша кількість цих квітів буде висаджена у центральній частині міста.
Всі квіти вирощені у теплицях підприємства.
Хризантеми – це квіти роду айстрових. Вони бувають багаторічні та однорічні. Мають дуже багату кольорову палітру та квітнуть майже до заморозків.
Нагадаємо, влітку одеські комунальники оздобили місто сотнею підвісних ваз з квітами.
Раніше співробітники «Горзенентресту» висадили в місті 42 тисячі цибулин тюльпанів різних сортів та квітів.