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Одесу прикрасять 5 тисяч кущів хризантем

Одесу прикрасять 5 тисяч кущів хризантем

Наприкінці вересня в Одесі озеленювачі комунального підприємства «Міськзелентрест» планують висадити п’ять тисяч кущів хризантем.

Про це повідомили у прес-службі міської ради.

Осінні квіти прикрасять всі райони Одеси, але найбільша кількість цих квітів буде висаджена у центральній частині міста.

Всі квіти вирощені у теплицях підприємства.

В Одесі виростили хризантеми

Хризантеми – це квіти роду айстрових. Вони бувають багаторічні та однорічні. Мають дуже багату кольорову палітру та квітнуть майже до заморозків.

Нагадаємо, влітку одеські комунальники оздобили місто сотнею підвісних ваз з квітами.

Раніше співробітники «Горзенентресту» висадили в місті 42 тисячі цибулин тюльпанів різних сортів та квітів.

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