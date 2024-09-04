Одесу прикрасять 5 тисяч кущів хризантем

Про це повідомили у прес-службі міської ради.

Осінні квіти прикрасять всі райони Одеси, але найбільша кількість цих квітів буде висаджена у центральній частині міста.

Всі квіти вирощені у теплицях підприємства.

Хризантеми – це квіти роду айстрових. Вони бувають багаторічні та однорічні. Мають дуже багату кольорову палітру та квітнуть майже до заморозків.

Нагадаємо, влітку одеські комунальники оздобили місто сотнею підвісних ваз з квітами.

Раніше співробітники «Горзенентресту» висадили в місті 42 тисячі цибулин тюльпанів різних сортів та квітів.