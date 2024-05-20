На одеських ліхтарях – вази з квітами (фоторепортаж)

«Одеське життя» вже розповідало, що Одесу планують прикрасити 100 підвісними вазами із квітами.

А ми пройшлися центром міста та побачили, як же це дійсно красиво: нам же усім так не вистачає отаких приємних «родзинок», хоча погода у цьому році ще у квітні намагалася підняти настрій квітучою красою.

Можна вже казати, що одеські ліхтарі «під старовину» розквітли. Їх розглядають, фотографують чи просто милуються. Можна побачити, як на людських обличчях при цьому розквітає усмішка. Для цього це й робиться, хоча «задум» з підвісними вазами у місті – зовсім не новий.

Мабуть, під час повномасштабної війни все сприймається по-іншому: немов вперше побачили, помилувалися, а потім прислухалися: це що, знов повітряна тривога чи здалося?..

Нагадаємо, для появи цієї краси в теплицях комунального підприємства «Міськзелентрест» було заготовлено розсаду таких квітів, як пеларгонія, традесканція, аспарагус та інші.

Милуємось!..

Фото авторки