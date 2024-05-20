Новини Одеси та Одеської області

На одеських ліхтарях – вази з квітами (фоторепортаж)

На одеських ліхтарях – вази з квітами (фоторепортаж)

У таких випадках зазвичай кажуть: «Трохи краси вам у стрічку!». Не так вже й «трохи», бо підвісні вази з квітами стали з’являться все частіше. І це ще далеко не все: їх буде ще більше.

«Одеське життя» вже розповідало, що Одесу планують прикрасити 100 підвісними вазами із квітами.

А ми пройшлися центром міста та побачили, як же це дійсно красиво: нам же усім так не вистачає отаких приємних «родзинок», хоча погода у цьому році ще у квітні намагалася підняти настрій квітучою красою.

Цветы в Одессе
Озеленение по-одесски
Вазон с цветами в Одессе
Как украсили фонарь в Одессе

Можна вже казати, що одеські ліхтарі «під старовину» розквітли. Їх розглядають, фотографують чи просто милуються. Можна побачити, як на людських обличчях при цьому розквітає усмішка. Для цього це й робиться, хоча «задум» з підвісними вазами у місті – зовсім не новий.

Весна в Одессе
Одесса, украшенный фонарь
Ваза с цветами в Одессе
Озеленение в Одессе

Мабуть, під час повномасштабної війни все сприймається по-іншому: немов вперше побачили, помилувалися, а потім прислухалися: це що, знов повітряна тривога чи здалося?..

Нагадаємо, для появи цієї краси в теплицях комунального підприємства «Міськзелентрест» було заготовлено розсаду таких квітів, як пеларгонія, традесканція, аспарагус та інші.

Милуємось!..

Вазон с цветами в Одессе
Ваза с цветами у одесской мэрии
Одесса
Ваза с цветами, центр Одессы
Цветы в вазоне, Одесса

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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