Одессу украсят 5 тысяч кустов хризантем

Анекдот дня: что должен знать школьник Моня Утро доброе, Одесса! Новый день настал и, по уже сложившейся доброй традиции, «Одесская жизнь» советует начать его с порции непревзойденного одесского (и не только) юмора. ПОДРОБНЕЕ

Кто первым родился в Одессе в День города (видео) Первым ребенком, появившимся на свет в Одессе в День города в этом году, стала девочка. Маленькая Ксения увидела свет в 00:01 2 сентября в городском роддоме №5. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как загружаются одесские компьютеры Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь! ПОДРОБНЕЕ