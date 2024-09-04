Одессу украсят 5 тысяч кустов хризантем

В конце сентября в Одессе озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» планируют высадить пять тысяч кустов хризантем.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Осенние цветы украсят все районы Одессы, но наибольшее количество этих цветов будет высажено в центральной части города.
Все цветы выращены в теплицах предприятия.
Хризантемы – это цветы рода астровых. Они бывают многолетние и однолетние. Обладают очень богатой цветовой палитрой и цветут почти до заморозков.
Напомним, летом одесские коммунальщики украсили город сотней подвесных ваз с цветами.
Ранее сотрудники «Горзенентреста» высадили в городе 42 тысячи луковиц тюльпанов разных сортов и цветов.