Російська ракета влучила в 5-типоверхівку у Кривому Розі: є загиблі (відео)

Вночі, 13 червня, росіяни обстріляли місто Кривий Ріг. Влучили у п’ять цивільних об’єктів. Один з них – п’ятиповерхівка. Наразі відомо про двох загиблих. Під завалами залишаються люди.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Після влучання ракети сталася пожежа. Житловий будинок сильно постраждав – половину багатоповерхівки знесло ракетою.
Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється.
Російські ракети в Кривому Розі зруйнували промислові підприємства, певні заклади та житлові будинки, – заявив Олександр Вілкул.
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