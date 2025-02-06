Таке рішення було ухвалено на сесії Одеської міської ради, що відбулася в середу, 5 лютого 2025 року.
Як повідомляє прес-служба мерії міста, депутати затвердили технічну документацію щодо інвентаризації земель скверів, після чого право власності на земельні ділянки буде зареєстровано за територіальною спільнотою міста Одеси.
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«Це дасть можливість збереження земель та зелених насаджень, а також проведення благоустрою та створення комфортного середовища для відпочинку мешканців», – прокоментував Одеський міський голова Геннадій Труханов.
З 2021 року в Одесі було встановлено межі 8 парків та 23 скверів, наразі в роботі знаходиться документація ще щодо 7 скверів.
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