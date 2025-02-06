Одесский сквер
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Таке рішення було ухвалено на сесії Одеської міської ради, що відбулася в середу, 5 лютого 2025 року.

Сквер в Одессе

Одесса, сквер Регенсбург

Як повідомляє прес-служба мерії міста, депутати затвердили технічну документацію щодо інвентаризації земель скверів, після чого право власності на земельні ділянки буде зареєстровано за територіальною спільнотою міста Одеси.

По темі: Старий одеський сквер перетворився на пустир (фоторепортаж)

«Це дасть можливість збереження земель та зелених насаджень, а також проведення благоустрою та створення комфортного середовища для відпочинку мешканців», – прокоментував Одеський міський голова Геннадій Труханов.

Межі скверівКордони скверів в ОдесіМежі одеського скверу

З 2021 року в Одесі було встановлено межі 8 парків та 23 скверів, наразі в роботі знаходиться документація ще щодо 7 скверів.

Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою