Таке рішення було ухвалено на сесії Одеської міської ради, що відбулася в середу, 5 лютого 2025 року.

Як повідомляє прес-служба мерії міста, депутати затвердили технічну документацію щодо інвентаризації земель скверів, після чого право власності на земельні ділянки буде зареєстровано за територіальною спільнотою міста Одеси.

«Це дасть можливість збереження земель та зелених насаджень, а також проведення благоустрою та створення комфортного середовища для відпочинку мешканців», – прокоментував Одеський міський голова Геннадій Труханов.

З 2021 року в Одесі було встановлено межі 8 парків та 23 скверів, наразі в роботі знаходиться документація ще щодо 7 скверів.

Читайте також: