Про це повідомили сьогодні у прес-службі Одеської міськради.
У мерії нагадали, що через пошкодження обладнання об’єкта критичної інфраструктури роботу трамвайного маршруту №18 тимчасово призупинено.
А починаючи з завтрашнього дня, 5 березня, Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху буде організовано роботу двох автобусів на маршруті «18-т» сполученням «411-а батарея – 5-а станція Великого Фонтану».
Як повідомлялося, внаслідок дронової атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, об’єкт критичної інфраструктури, два приватні дитячі садочки, бізнес-центр.
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Фото: sky-post