І сьогодні наша порція гумору – знову про них. Про тих, хто наповнює наш дім пухнастим затишком. Про тих, кого ми просто обожнюємо, незважаючи на всю «шкоду» з їхнього боку. Про тих самих милих створінь, жартів про яких не злічити. Про котиків, звісно!
Цей красень явно знає собі ціну:
А цьому живеться не дуже солодко:
І цьому чогось не вистачає:
А цих краще не турбувати:
І хто це міг таке сотворити?..
Так, котики знають усі наші больові місця!
Сказав, як відрізав!.. Ну, тобто не зовсім відрізав…
І в котиків бувають сімейні проблеми:
А наостанок – трішки життєвої мудрості:
Сподіваємось, що настрій ми вам хоча б трохи підняли. Гарного дня! А йдучи на роботу, не забудьте погладити й погодувати свого пухнастого улюбленця.
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