Котики
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І сьогодні наша порція гумору – знову про них. Про тих, хто наповнює наш дім пухнастим затишком. Про тих, кого ми просто обожнюємо, незважаючи на всю «шкоду» з їхнього боку. Про тих самих милих створінь, жартів про яких не злічити. Про котиків, звісно!

Цей красень явно знає собі ціну:

Кіт, який знає собі ціну

А цьому живеться не дуже солодко:

Кіт, якому не весело

І цьому чогось не вистачає:

Негладжений котик

А цих краще не турбувати:

Чи не могли б трохи тихіше?

І хто це міг таке сотворити?..

Пухнастий детектив

Так, котики знають усі наші больові місця!

Знайдено больове місце

Сказав, як відрізав!.. Ну, тобто не зовсім відрізав…

Кіт і грошове дерево

І в котиків бувають сімейні проблеми:

Зрада у котиків

А наостанок – трішки життєвої мудрості:

Життєва мудрість

Сподіваємось, що настрій ми вам хоча б трохи підняли. Гарного дня! А йдучи на роботу, не забудьте погладити й погодувати свого пухнастого улюбленця.

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