І сьогодні наша порція гумору – знову про них. Про тих, хто наповнює наш дім пухнастим затишком. Про тих, кого ми просто обожнюємо, незважаючи на всю «шкоду» з їхнього боку. Про тих самих милих створінь, жартів про яких не злічити. Про котиків, звісно!

Цей красень явно знає собі ціну:

А цьому живеться не дуже солодко:

І цьому чогось не вистачає:

А цих краще не турбувати:

І хто це міг таке сотворити?..

Так, котики знають усі наші больові місця!

Сказав, як відрізав!.. Ну, тобто не зовсім відрізав…

І в котиків бувають сімейні проблеми:

А наостанок – трішки життєвої мудрості:

Сподіваємось, що настрій ми вам хоча б трохи підняли. Гарного дня! А йдучи на роботу, не забудьте погладити й погодувати свого пухнастого улюбленця.

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