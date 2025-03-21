досягнення
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сьогодні у нас такі меми:

  • про котів та затишок в оселі,
  • про котячий штучний інтелект,
  • про небажання спати,
  • про маму та шапку,
  • про досягнення тварин та людей,
  • про одяг та бізнес-процеси.
кіт та затишок
котячий ШІ
не хоче спате
чоловік в шапці
як вони там опинились
бізнес процеси

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