Котики
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И сегодняшняя наша порция юмора – снова о них. О тех, кто наполняет наш дом пушистым уютом. О тех, кого мы просто обожаем, несмотря на всю «шкоду» с их стороны. О тех самых милых созданиях, шуткам о которых нет числа. О котиках, конечно!

Этот красавец явно знает себе цену:

Кот, знающий себе цену

А этому жить не очень сладко:

Котик, которому невесело

И этому чего-то не хватает:

Неглаженый котик

А этих не стоит беспокоить:

Нельзя ли потише?

И кто бы это мог такое сотворить?..

Пушистый детектив

Да, котики знают все наши больные места!

Больное место нашла кошка

Сказал, как отрезал!.. Ну то есть не совсем отрезал…

Кот и денежное дерево

И у котиков бывают семейные проблемы:

Измена у котиков

А напоследок – немного жизненной мудрости:

Жизненная мудрость

Надеемся, что настроение мы вам хоть немного, но таки подняли. Хорошего дня! А уходя на работу, не забудьте погладить и покормить своего пушистого любимца.

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