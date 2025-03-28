И сегодняшняя наша порция юмора – снова о них. О тех, кто наполняет наш дом пушистым уютом. О тех, кого мы просто обожаем, несмотря на всю «шкоду» с их стороны. О тех самых милых созданиях, шуткам о которых нет числа. О котиках, конечно!
Этот красавец явно знает себе цену:
А этому жить не очень сладко:
И этому чего-то не хватает:
А этих не стоит беспокоить:
И кто бы это мог такое сотворить?..
Да, котики знают все наши больные места!
Сказал, как отрезал!.. Ну то есть не совсем отрезал…
И у котиков бывают семейные проблемы:
А напоследок – немного жизненной мудрости:
Надеемся, что настроение мы вам хоть немного, но таки подняли. Хорошего дня! А уходя на работу, не забудьте погладить и покормить своего пушистого любимца.
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