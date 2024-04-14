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Всі Одеси прогриміли вибухи: місто відбиває ракетну атаку

Всі Одеси прогриміли вибухи: місто відбиває ракетну атаку

Сьогодні вдень, у неділю, 14 квітня 2024 року, російські агресори, мабуть, вирішивши наслідувати приклад своїх іранських «колег», відновили ракетні атаки Одеси та Одеського району.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 15.44. Спочатку моніторингові Телеграм-канали повідомили про активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та ймовірні пуски ракет, а також про загрозу балістики.

Через кілька хвилин стало відомо, що на Одесу та область летять дві ракети та дрон. Одеситів наполегливо просять залишатися в безпечних місцях – зокрема це стосується жителів Таїрова та Чорноморська.

Почулися вибухи – це відпрацювали наші сили протиповітряної оборони.

Офіційна інформація від військових надійде трохи згодом. Попередньо є збиття.

О 16:18 дано відбій тривоги.

Ще за темою: Зросла кількість жертв ракетного обстрілу на Одещині 10 квітня.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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