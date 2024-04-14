Всі Одеси прогриміли вибухи: місто відбиває ракетну атаку

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 15.44. Спочатку моніторингові Телеграм-канали повідомили про активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та ймовірні пуски ракет, а також про загрозу балістики.

Через кілька хвилин стало відомо, що на Одесу та область летять дві ракети та дрон. Одеситів наполегливо просять залишатися в безпечних місцях – зокрема це стосується жителів Таїрова та Чорноморська.

Почулися вибухи – це відпрацювали наші сили протиповітряної оборони.

Офіційна інформація від військових надійде трохи згодом. Попередньо є збиття.

О 16:18 дано відбій тривоги.

Ще за темою: Зросла кількість жертв ракетного обстрілу на Одещині 10 квітня.