Одеський бойовий кіт Шайба став героєм мультфільму (відео)

“Покинутий посеред вулиці, голодний і наляканий, маленький котик Шайба з півдня України мріяв про родину та затишок… Одного дня завдяки військовим, які проїжджали повз та підібрали малого, його мрія здійснилася!», – так починається історія дружби кота й українського бійця, яку розповіли у виданні «Що там?».

Звісно, у їхньому житті, сповненому пригод, трапляються й небезпечні ситуації, але Сашко та Шайба разом готові до нових викликів і щодня працюють, щоб прогнати окупантів з нашої землі.

Цей мультфільм є продовженням циклу анімаційних роликів про тварин, яких спіткала непроста доля, знятому за підтримки українського виробника кормів для домашніх тварин «Кормотех».

«Одне врятоване життя пухнастика може назавжди змінити вас і вашу буденність. Історія Шайби та Сашка – яскраве тому підтвердження”, – підкреслили в “Кормотех”.

Читайте також: Одеський бойовий кіт Шайба отримав волонтерську нагороду за допомогу тероборонівцям

Зазначимо, 27-річний Олександр Ляшук і його найкращий друг – кіт Шайба стали справжніми зірками в соцмережах. Обидва мають створені офіційні та неофіційні фан-клуби, відеоролики з ними набувають мільйонних переглядів, а аудиторія фанатів уже давно налічує десятки різних держав по всьому світу.