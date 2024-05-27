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Одеський бойовий кіт Шайба став героєм мультфільму (відео)

Одеський бойовий кіт Шайба став героєм мультфільму (відео)

Історія бойового кота Шайби та його друга Олександра зі 122 бригади ТрО лягла в основу мультфільму, в якому показали, як нерозлучні друзі встигають не тільки ворога бити, а й збирати кошти на потреби ЗСУ, а також співпрацювати з організаціями, що опікуються безпритульними тваринами.

“Покинутий посеред вулиці, голодний і наляканий, маленький котик Шайба з півдня України мріяв про родину та затишок… Одного дня завдяки військовим, які проїжджали повз та підібрали малого, його мрія здійснилася!», – так починається історія дружби кота й українського бійця, яку розповіли у виданні «Що там?».

Звісно, у їхньому житті, сповненому пригод, трапляються й небезпечні ситуації, але Сашко та Шайба разом готові до нових викликів і щодня працюють, щоб прогнати окупантів з нашої землі.

Цей мультфільм є продовженням циклу анімаційних роликів про тварин, яких спіткала непроста доля, знятому за підтримки українського виробника кормів для домашніх тварин «Кормотех».

«Одне врятоване життя пухнастика може назавжди змінити вас і вашу буденність. Історія Шайби та Сашка – яскраве тому підтвердження”, – підкреслили в “Кормотех”.

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Зазначимо, 27-річний Олександр Ляшук і його найкращий друг – кіт Шайба стали справжніми зірками в соцмережах. Обидва мають створені офіційні та неофіційні фан-клуби, відеоролики з ними набувають мільйонних переглядів, а аудиторія фанатів уже давно налічує десятки різних держав по всьому світу.

 

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