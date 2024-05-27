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Одесский боевой кот Шайба стал героем мультфильма (видео)

Одесский боевой кот Шайба стал героем мультфильма (видео)

История боевого кота Шайбы и его друга Александра из 122 бригады ТрО легла в основу мультфильма, в котором показали как неразлучные друзья успевают не только врага бить, но и собирать средства на нужды ВСУ, а также сотрудничать с организациями, которые заботятся о беспризорных животных. 

«Оставленный посреди улицы, голодный и испуганный, маленький котик Шайба с юга Украины мечтал о семье и уюте… Однажды благодаря военным, которые проезжали мимо и подобрали малыша, его мечта осуществилась!“, – так начинается история дружбы кота и украинского бойца, которую рассказали в издании «Что там?».

Конечно, в их жизни, полной приключений, происходят и опасные ситуации, но Саша и Шайба вместе готовы к новым вызовам и ежедневно работают, чтобы прогнать оккупантов из нашей земли.

Этот мультфильм является продолжением цикла анимационных роликов о животных, которых постигла непростая судьба, снятом при поддержке украинского производителя кормов для домашних животных «Кормотех».

«Одна спасенная жизнь пушистика может навсегда изменить вас и вашу обыденность. История Шайбы и Саши — яркое тому подтверждение” – подчеркнули в “Кормотех”.

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Отметим, 27-летний Александр Ляшук и его лучший друг — кот Шайба стали настоящими звездами в соцсетях. У обоих есть созданные официальные и неофициальные фан-клубы, видеоролики с ними приобретают миллионные просмотры, а аудитория фанатов уже давно насчитывает десятки разных государств по всему миру.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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