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В Одесі привітали переможців конкурсу «Краща книга виставки–форуму 2023» (відео, фото)

В Одесі привітали переможців конкурсу «Краща книга виставки–форуму 2023» (відео, фото)

Журі конкурсу «Краща книга виставки-форуму 2023», який щойно завершився, мало чи не найважчу місію: обрати кращі книжки з низки цікавих і корисних видань, які, незважаючи на виклики воєнного часу, представили цьогоріч на конкурс видавництва та автори. Загалом на конкурс було подано 63 книжки з 32-х видавництв.

Ми повідомляли раніше, що з 9 по 11 червня  пройшов загальнонаціональний комплексний захід соціокультурного та науково-комунікативного спрямування ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМ, у рамках якого відбудуться ХХІІІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» та IV ОдесаБібліоСаміт – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю.

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Із усього розмаїття видань, від наукових і науково-популярних праць й енциклопедичних розробок  — до художніх творів, які щойно вийшли з-під пера в окопах, літератури для дітей та розкішно ілюстрованих мистецьких видань тощо, дипломами переможців відзначено 40 книжок у вісімнадцяти номінаціях. Нагадаємо, змагалися кращі творчі здобутки як видавництв, так і окремих авторів, які було надруковано у 2021-2023 рр.

У конкурсі «Краща книга виставки-форуму 2023» пальму першості отримали:

  •  У номінації «Енциклопедичне видання» – видавництво «Ліра-К» за книгу: Шевченківська енциклопедія: образотворча спадщина.
  • У номінації«Науково-документальне видання»  – Одеський державний університет внутрішніх справ за книгу: Закон. Честь. Знання. 100 років надбання: до 100-річчя ОДУВС. 1922-2022.
  • У номінації «Інформаційно-довідкове видання» видавничий дім «Постскриптум Україна» за книгу: Науково-освітня галузь України: поступ і особистості.
  • У номінації «Історична спадщина» видавництво «Університетська книга» за книгу: Історія Волині: науково-популярне видання.
  • Ігор Сапожников, Володимир Левчук за книгу: Урочище, колонія і село Шабо: археолого-історіографічні нотатки.
  • У номінації «Духовна спадщина» Інна Іщук, Олексій Надемлінський укладачі книги: Володимир Рутківський: У житті та культурі України. Книга пам’яті.
  • У номінації «Художня спадщина» видавництво «Мистецтво» за книгу: Україна XVIII століття в малюнках Йогана Генріха Мюнца.

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  • У номінації «Літературна спадщина» – Антоніна Сушинська упорядник книг: Богдан Сушинський. Повісті.
  • У номінації «Документально-художнє видання»видавничий дім «Гельветика» за книгу: Митя Великоня. Зображення незгоди: політичні графіті та вуличне мистецтво постсоціалістичного переходу /пер. з англ. В. Віткова.
  • У номінації «Наукове видання» видавництво «Олді-Плюс» за книгу: Микола Максюта. Філософія читання: монографія.- Одеса, 2022.
  • Видавничий дім «Гельветика» за книгу: Юрій Каганов. Конструювання «радянської людини» (1953-1991): українська версія: монографія.
  • видавництво «Юридина» за книгу: Вчинення консулом нотаріальних дій: теорія і практика:науково-практичний посібник (з практикумом).
  • видавництво «Літера Нова»за книгу: Ярослав Романчук. Новий Захід. Українська мрія.
  • У номінації «Науково-популярне видання» видавничий дім «Гельветика» за книгу: Чжао Фен. Китайський шовк і Шовковий шлях.
  • Олекса Різників за книгу: Розумовний обшир України-Русі. Перша півсотня кущогрон: майже монографія.
  • Кирило Булаховськийза книгу: Зелений вінок планети. Рослини й людство.
  • Вікторія Дзиндра художнє оформлення, дизайн книги: Кирило Булаховський. Зелений вінок планети. Рослини й людство.
  • У номінації  «Літературно-художнє видання» Людмила Вовк за книгу: Герць.Танок зі смертю.
  • У номінації «Сучасне літературно-художнє видання» Видавництво «Ліра-К» за книгу: Володимир Ребров. Війна очима українського художника.
  • Юрій Работін за книгу: Слово для слова: Афористика. Поезія. Публіцистика.
  • У номінації «Сучасна українська поезія» Станіслав Стриженюк за книгу: На круги своя: книга мініатюр.
  • Олександр Мєняйлов Голос і слово: поезії.
  • У номінації «Сучасна українська проза» видавництво «Сітон» за книгу: Микола Хомич. Задум Бога. Кн. 1.
  • Сергій Волошин за книгу: Волошкові оповідки: оповідки.
  • У номінації «Сучасна зарубіжна проза» видавництво ТОВ «Медіасон» за книгу: Кевін Дж. Андерсон. Розбуди дракона: Кн. 1. Хребет дракона.
  • У номінації «Навчальна книга» Видавництво «Магнолія 2006»за книгу: Нутриціологія в семейній медицині. Частина 1. Загальні питання. Частина 2. Спеціалізовані аспекти: навчальний посібник.
  • У номінації «Краєзнавче видання» «Видавництво «Університетська книга» за книгу: Дрогобицька солеварня: нарис історії від найдавніших часів до початку XXI ст.: колективна монографія.
  • Громадська організація Спілка митців «Берег Овідія» за книгу: Одеса Швейцарська: книжка-альбом.
  • Сергій Гуменюк за книгу: Феномен одеського Привозу: фотоальбом.
  • Дмитро Жданов за книгу: Історія води в Одесі: від Кочубієва до дністровського водопроводу.
  • У номінації «Краща книга з питань мистецтва» – Одеський національний академічний театр опери та балету за книгу: Авторський проєкт «Катерина»: опера Олександра Родіна за мотивами творчої спадщини Тараса Шевченка: світова прем’єра.
  • Одеський музей західного і східного мистецтва  за книгу: Вінтаж: виставка французького плакату / куратори виставки Ігор Пороник, Тетяна Балановська (упоряд. буклету).
  • Едуард Амчиславський, Олександр Галяс за книгу: Українська «рапсодія» Леоніда Утьосова.
  • У номінації «Дитячий світ» Видавництво «Ранок» за книгу: Дім / текст Катерина Тихогора; іл. Олександр Продан.- (серія «Сторінка за сторінкою»).
  • Видавництво «Олді-Плюс» за книгу: Мар’яна Афанасьєва. МиМилашки: дітям про добро, ввічливість, чесність та інші позитивні якості: розповіді / Мар’яна Афанасьєва, Артемій Черкасов; ілюстрації: Афанасьєва М.В.
  • Мар’яна Афанасьєва за книгу: Мар’яна Афанасьєва. МиМилашки: дітям про добро, ввічливість, чесність та інші позитивні якості: розповіді / Мар’яна Афанасьєва, Артемій Черкасов; ілюстрації: Афанасьєва М.В.
  • У номінації «Книжкова дипломатія» видавництво ФОП Швець В.М. за книгу: Денис Фомичов. Звільнення Христа з-під варти.

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