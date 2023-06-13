В Одесі привітали переможців конкурсу «Краща книга виставки–форуму 2023» (відео, фото)

Журі конкурсу «Краща книга виставки-форуму 2023», який щойно завершився, мало чи не найважчу місію: обрати кращі книжки з низки цікавих і корисних видань, які, незважаючи на виклики воєнного часу, представили цьогоріч на конкурс видавництва та автори. Загалом на конкурс було подано 63 книжки з 32-х видавництв.

Ми повідомляли раніше, що з 9 по 11 червня пройшов загальнонаціональний комплексний захід соціокультурного та науково-комунікативного спрямування ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМ, у рамках якого відбудуться ХХІІІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» та IV ОдесаБібліоСаміт – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю.

Із усього розмаїття видань, від наукових і науково-популярних праць й енциклопедичних розробок — до художніх творів, які щойно вийшли з-під пера в окопах, літератури для дітей та розкішно ілюстрованих мистецьких видань тощо, дипломами переможців відзначено 40 книжок у вісімнадцяти номінаціях. Нагадаємо, змагалися кращі творчі здобутки як видавництв, так і окремих авторів, які було надруковано у 2021-2023 рр.

У конкурсі «Краща книга виставки-форуму 2023» пальму першості отримали:

У номінації «Енциклопедичне видання» – видавництво «Ліра-К» за книгу: Шевченківська енциклопедія: образотворча спадщина.

У номінації – видавництво «Ліра-К» за книгу: Шевченківська енциклопедія: образотворча спадщина. У номінації«Науково-документальне видання» – Одеський державний університет внутрішніх справ за книгу: Закон. Честь. Знання. 100 років надбання: до 100-річчя ОДУВС. 1922-2022.

Одеський державний університет внутрішніх справ за книгу: Закон. Честь. Знання. 100 років надбання: до 100-річчя ОДУВС. 1922-2022. У номінації «Інформаційно-довідкове видання» – видавничий дім «Постскриптум Україна» за книгу: Науково-освітня галузь України: поступ і особистості.

видавничий дім «Постскриптум Україна» за книгу: Науково-освітня галузь України: поступ і особистості. У номінації «Історична спадщина» – видавництво «Університетська книга» за книгу: Історія Волині: науково-популярне видання.

видавництво «Університетська книга» за книгу: Історія Волині: науково-популярне видання. Ігор Сапожников, Володимир Левчук за книгу: Урочище, колонія і село Шабо: археолого-історіографічні нотатки.

У номінації «Духовна спадщина» – Інна Іщук, Олексій Надемлінський укладачі книги: Володимир Рутківський: У житті та культурі України. Книга пам’яті.

Інна Іщук, Олексій Надемлінський укладачі книги: Володимир Рутківський: У житті та культурі України. Книга пам’яті. У номінації «Художня спадщина» – видавництво «Мистецтво» за книгу: Україна XVIII століття в малюнках Йогана Генріха Мюнца.

У номінації «Літературна спадщина» – Антоніна Сушинська упорядник книг: Богдан Сушинський. Повісті.

– Антоніна Сушинська упорядник книг: Богдан Сушинський. Повісті. У номінації «Документально-художнє видання» видавничий дім «Гельветика» за книгу: Митя Великоня. Зображення незгоди: політичні графіті та вуличне мистецтво постсоціалістичного переходу /пер. з англ. В. Віткова.

видавничий дім «Гельветика» за книгу: Митя Великоня. Зображення незгоди: політичні графіті та вуличне мистецтво постсоціалістичного переходу /пер. з англ. В. Віткова. У номінації «Наукове видання» – видавництво «Олді-Плюс» за книгу: Микола Максюта. Філософія читання: монографія.- Одеса, 2022.

видавництво «Олді-Плюс» за книгу: Микола Максюта. Філософія читання: монографія.- Одеса, 2022. Видавничий дім «Гельветика» за книгу: Юрій Каганов. Конструювання «радянської людини» (1953-1991): українська версія: монографія.

видавництво «Юридина» за книгу: Вчинення консулом нотаріальних дій: теорія і практика:науково-практичний посібник (з практикумом).

видавництво «Літера Нова»за книгу: Ярослав Романчук. Новий Захід. Українська мрія.

У номінації «Науково-популярне видання» – видавничий дім «Гельветика» за книгу: Чжао Фен. Китайський шовк і Шовковий шлях.

видавничий дім «Гельветика» за книгу: Чжао Фен. Китайський шовк і Шовковий шлях. Олекса Різників за книгу: Розумовний обшир України-Русі. Перша півсотня кущогрон: майже монографія.

Кирило Булаховськийза книгу: Зелений вінок планети. Рослини й людство.

Вікторія Дзиндра художнє оформлення, дизайн книги: Кирило Булаховський. Зелений вінок планети. Рослини й людство.

У номінації «Літературно-художнє видання» – Людмила Вовк за книгу: Герць.Танок зі смертю.

Людмила Вовк за книгу: Герць.Танок зі смертю. У номінації «Сучасне літературно-художнє видання» – Видавництво «Ліра-К» за книгу: Володимир Ребров. Війна очима українського художника.

Видавництво «Ліра-К» за книгу: Володимир Ребров. Війна очима українського художника. Юрій Работін за книгу: Слово для слова: Афористика. Поезія. Публіцистика.

У номінації «Сучасна українська поезія» – Станіслав Стриженюк за книгу: На круги своя: книга мініатюр.

Станіслав Стриженюк за книгу: На круги своя: книга мініатюр. Олександр Мєняйлов Голос і слово: поезії.

У номінації «Сучасна українська проза» – видавництво «Сітон» за книгу: Микола Хомич. Задум Бога. Кн. 1.

видавництво «Сітон» за книгу: Микола Хомич. Задум Бога. Кн. 1. Сергій Волошин за книгу: Волошкові оповідки: оповідки.

У номінації «Сучасна зарубіжна проза» – видавництво ТОВ «Медіасон» за книгу: Кевін Дж. Андерсон. Розбуди дракона: Кн. 1. Хребет дракона.

видавництво ТОВ «Медіасон» за книгу: Кевін Дж. Андерсон. Розбуди дракона: Кн. 1. Хребет дракона. У номінації «Навчальна книга» – Видавництво «Магнолія 2006»за книгу: Нутриціологія в семейній медицині. Частина 1. Загальні питання. Частина 2. Спеціалізовані аспекти: навчальний посібник.

Видавництво «Магнолія 2006»за книгу: Нутриціологія в семейній медицині. Частина 1. Загальні питання. Частина 2. Спеціалізовані аспекти: навчальний посібник. У номінації «Краєзнавче видання» – «Видавництво «Університетська книга» за книгу: Дрогобицька солеварня: нарис історії від найдавніших часів до початку XXI ст.: колективна монографія.

«Видавництво «Університетська книга» за книгу: Дрогобицька солеварня: нарис історії від найдавніших часів до початку XXI ст.: колективна монографія. Громадська організація Спілка митців «Берег Овідія» за книгу: Одеса Швейцарська: книжка-альбом.

Сергій Гуменюк за книгу: Феномен одеського Привозу: фотоальбом.

Дмитро Жданов за книгу: Історія води в Одесі: від Кочубієва до дністровського водопроводу.

У номінації «Краща книга з питань мистецтва» – Одеський національний академічний театр опери та балету за книгу: Авторський проєкт «Катерина»: опера Олександра Родіна за мотивами творчої спадщини Тараса Шевченка: світова прем’єра.

– Одеський національний академічний театр опери та балету за книгу: Авторський проєкт «Катерина»: опера Олександра Родіна за мотивами творчої спадщини Тараса Шевченка: світова прем’єра. Одеський музей західного і східного мистецтва за книгу: Вінтаж: виставка французького плакату / куратори виставки Ігор Пороник, Тетяна Балановська (упоряд. буклету).

Едуард Амчиславський, Олександр Галяс за книгу: Українська «рапсодія» Леоніда Утьосова.

У номінації «Дитячий світ» – Видавництво «Ранок» за книгу: Дім / текст Катерина Тихогора; іл. Олександр Продан.- (серія «Сторінка за сторінкою»).

Видавництво «Ранок» за книгу: Дім / текст Катерина Тихогора; іл. Олександр Продан.- (серія «Сторінка за сторінкою»). Видавництво «Олді-Плюс» за книгу: Мар’яна Афанасьєва. МиМилашки: дітям про добро, ввічливість, чесність та інші позитивні якості: розповіді / Мар’яна Афанасьєва, Артемій Черкасов; ілюстрації: Афанасьєва М.В.

Мар’яна Афанасьєва за книгу: Мар’яна Афанасьєва. МиМилашки: дітям про добро, ввічливість, чесність та інші позитивні якості: розповіді / Мар’яна Афанасьєва, Артемій Черкасов; ілюстрації: Афанасьєва М.В.

У номінації «Книжкова дипломатія» – видавництво ФОП Швець В.М. за книгу: Денис Фомичов. Звільнення Христа з-під варти.

видавництво ФОП Швець В.М. за книгу: Денис Фомичов. Звільнення Христа з-під варти.