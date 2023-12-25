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Одеський Джаз-клуб Всесвітнього клубу одеситів святкує першу річницю

Одеський Джаз-клуб Всесвітнього клубу одеситів святкує першу річницю

В Одесі пройшла чергова щомісячна зустріч у Всесвітньому клубі одеситів. Цього разу зустріч приурочили до знакової події – 25 грудня рік тому було створено Джаз-клуб ВКО.

Про це повідомляють на facebook-сторінці Всесвітнього клубу одеситів.

У повідомленні йдеться, що «Джаз – музика перемоги та свободи!». Саме ця фраза стала гаслом на афішах.

Протягом року відбувалися щомісячні концерти, зустрічі, авторські програми. Загалом організатори нарахували за рік понад 20 подій. З ініціативи та завдяки Леді-Джаз Одеса Олени Шевченко народилася нова програма – «Джаз для дітей і не лише».

У Концепції створення проєкту, були визначені його напрямки – розвиток музичної історії Одеси, самобутність виконавців та їх новаторство і спадкоємність, популяризація джазу, ознайомлення з типовими рисами стилю в Америці, Європі та Україні.

У Джаз-клубі Всесвітнього клубу одеситів мають наміри вивчати джерела та розвивати джаз в Одесі.

джаз-клуб

На урочистому засіданні Клубу, присутнім повідомили, що відтепер Джаз-клуб ВКО матиме ім’я Миколи Голощапова.

Саме Микола Якович створив джазове відділення в Музичному училищі.

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Також він першим у Європі відтворив у повному обсязі на сцені одеської Філармонії “Духовий концерт” Дюка Еллінгтона.

Наприкінці 1980-х років було створено Джазову федерацію. А Миколу Голощапова одноголосно було обрано членом президії Ради федерації.

Також Микола Якович Голощапов створив свою школу. Його учні грають у престижних оркестрах різних країн. А Олексій Пєтухов (лідер джазових піаністів України, керівник ансамблів) і Олена Шевченко (музикознавець, ведуча всіх джазових подій в Одесі) стали керівниками створеного у Всесвітньому клубі одеситів другого Джаз-клубу нашого міста. І цей клуб по праву має ім’я Миколи Голощапова, –

написали на сторінці Всесвітнього клубу одеситів.

Наразі у галереї Всесвітньому клубі одеситів (нижня зала) відкрито фотовиставку робіт одеських фотохудожників. Вона присвячена Першій річниці Джаз-клубу ВКО ім.М.Голощапова.

джаз-клуб

Відвідати виставку можна з середи до неділі з 12.00 до 16.00 години. Виставка триватиме до 27.01.2024 р.

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