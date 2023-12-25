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Одесский Джаз-клуб Всемирного клуба одесситов отмечает первую годовщину

Одесский Джаз-клуб Всемирного клуба одесситов отмечает первую годовщину

В Одессе прошла очередная ежемесячная встреча во Всемирном клубе одесситов. В этот раз встречу приурочили к знаковому событию – 25 декабря год назад был создан Джаз-клуб ВКО.

Об этом сообщают на facebook-странице Всемирного клуба одесситов.

В сообщении говорится, что «Джаз – музыка победы и свободы!». Именно эта фраза стала лозунгом на афишах.

В течение года проходили ежемесячные концерты, встречи, авторские программы. В общей сложности организаторы насчитали за год более 20 событий. По инициативе и благодаря Леди-Джаз Одесса Елена Шевченко родилась новая программа – «Джаз для детей и не только».

В Концепции создания проекта были определены его направления – развитие музыкальной истории Одессы, самобытность исполнителей и их новаторство и преемственность, популяризация джаза, ознакомление с типичными чертами стиля в Америке, Европе и Украине.

В Джаз-клубе Всемирного клуба одесситов намерены изучать источники и развивать джаз в Одессе.

джаз-клуб

На торжественном заседании Клуба присутствующим сообщили, что отныне Джаз-клуб ВКО будет имя Николая Голощапова.

Именно Николай Яковлевич создал джазовое отделение в Музыкальном училище.

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Также он первым в Европе воспроизвел в полном объеме на сцене одесской Филармонии «Духовой концерт» Дюка Эллингтона.

В конце 1980-х годов была создана Джазовая федерация. А Николай Голощапов был единогласно избран членом президиума Совета федерации.

Также Николай Яковлевич Голощапов создал свою школу. Его учащиеся играют в престижных оркестрах разных стран. А Алексей Петухов (лидер джазовых пианистов Украины, руководитель ансамблей) и Елена Шевченко (музыковед, ведущая всех джазовых событий в Одессе) стали руководителями созданного во Всемирном клубе одесситов второго Джаз-клуба нашего города. И этот клуб по праву имеет имя Николая Голощапова, —

написали на странице Всемирного клуба одесситов.

В галерее Всемирном клубе одесситов (нижний зал) открыта фотовыставка работ одесских фотохудожников. Она посвящена Первой годовщине Джаз-клуба ВКО им. М. Голощапова.

джаз-клуб

Посетить выставку можно со среды по воскресенье с 12.00 до 16.00 часов. Выставка продлится до 27.01.2024 г.

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