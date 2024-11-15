Одеські спортсмени здобули титули чемпіонів на престижному чемпіонаті у Європі

Одесу на змаганнях представляли вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №7: Нікіта Куц та Богдан Студнєв та Дмитро Занін. Також у складі команди були вихованці спортивної школи №16: Еліна Перстньова та Валерій Денисов.

Одесити Нікіта Куц у ваговій категорії до 54 кг та Богдан Студнєв у вазі до 60 кг, здобули титул чемпіонів Європи серед дорослих.

Валерій Денисов отримав срібну медаль після травми, яка завадила завершити фінальний поєдинок. Ще одне «срібло» виборов Дмитро Занін у змаганнях серед молоді.

Таким чином, Національна збірна України посіла перше місце в загальнокомандному заліку серед дорослих, а в загальному рейтингу серед усіх груп виборола друге місце.

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