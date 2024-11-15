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Одесские спортсмены завоевали титулы чемпионов на престижном чемпионате в Европе

Одесские спортсмены завоевали титулы чемпионов на престижном чемпионате в Европе

С 7 по 14 ноября в городе Приштина (Косово) проходил чемпионат Европы по тайскому боксу Муэй Тай. В составе национальной сборной Украины приняли участие и спортсмены из Одессы. Об этом сообщили в городском совете.

Одессу на соревнованиях представляли воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №7: Никита Куц и Богдан Студнев и Дмитрий Занин. Также в составе команды были воспитанники спортивной школы №16: Элина Перстнева и Валерий Денисов.

Одесситы Никита Куц в весовой категории до 54 кг и Богдан Студнев в весе до 60 кг, завоевали титул чемпионов Европы среди взрослых.

Валерий Денисов получил серебряную медаль после травмы, которая помешала завершить финальный поединок. Еще одно «серебро» завоевал Дмитрий Занин в соревнованиях среди молодежи.

Таким образом, Национальная сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете среди взрослых, а в общем рейтинге среди всех групп завоевала второе место.

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