Одесские спортсмены завоевали титулы чемпионов на престижном чемпионате в Европе

С 7 по 14 ноября в городе Приштина (Косово) проходил чемпионат Европы по тайскому боксу Муэй Тай. В составе национальной сборной Украины приняли участие и спортсмены из Одессы. Об этом сообщили в городском совете.
Одессу на соревнованиях представляли воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №7: Никита Куц и Богдан Студнев и Дмитрий Занин. Также в составе команды были воспитанники спортивной школы №16: Элина Перстнева и Валерий Денисов.
Одесситы Никита Куц в весовой категории до 54 кг и Богдан Студнев в весе до 60 кг, завоевали титул чемпионов Европы среди взрослых.
Валерий Денисов получил серебряную медаль после травмы, которая помешала завершить финальный поединок. Еще одно «серебро» завоевал Дмитрий Занин в соревнованиях среди молодежи.
Таким образом, Национальная сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете среди взрослых, а в общем рейтинге среди всех групп завоевала второе место.
Читайте также: