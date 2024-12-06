Одеські рятувальники спіймали та зв’язали Діда Мороза

«”Що вам зробив Дід Мороз?» Фраза, звісно, крилата, але рятувальники Одеської області замість того, щоб пояснювати, просто з легкістю відмовляються від совєтчини і не цураються розвиватися.

Діти щасливі, а це головне! Зі святом, друзі!

Нехай у середині кожного з вас завжди живе маленька дитина, яка вірить у дива. І ці дива з вами трапляються», – написали рятувальники у facebook.

Дід Мороз і Святий Миколай: у чому відмінність

Дід Мороз – вигаданий персонаж, нав’язаний у радянські часи. Про новорічного «дідуся» люди дізналися в 30-х роках минулого століття. Тоді радянська влада проводила жорстоку антирелігійну кампанію і намагалася викорінити пам’ять про популярного в народі Миколая. Тому батькам запропонували ставити ялинки та запрошувати Діда Мороза додому на Новий рік.

Дід Мороз – головний казковий персонаж на російському святі Нового року, російський варіант різдвяного дарувальника, свідчить Вікіпедія. Прообразами є Мороз – персонаж слов’янського казкового фольклору і календарних обрядів, і західноєвропейські різдвяні персонажі (Санта-Клаус тощо), засновані на образі святого Миколая Чудотворця.

Святий Миколай був реальною людиною і за життя творив багато добра, особливо для бідних людей. Тому його і називають святим.

З переходом Православної церкви України на новоюліанський церковний календар дати всіх неперехідних свят зсунулися на 13 днів раніше. Відтепер день святого Миколая відзначається 6 грудня. Раніше відзначався 19 грудня. З нього починається особливий період різдвяних і новорічних свят.

Свято вшановує Миколая Чудотворця Мирлікійського. За переказами святий Миколай жив у Малій Азії в багатій грецькій родині. З дитинства він виявляв цілющі надзвичайні здібності. Уже дорослим батьківську спадщину він роздав бідним і знедоленим. А одному чоловікові, який не мав приданого для своїх трьох доньок, він уночі підкинув мішок золота. Після смерті мощі святого Миколая викрали італійці з метою захисту і перенесли до Базиліки святого Миколая. Там вони перебувають і зараз. Багато християнських паломників з’їжджаються до свята побачити могилу і вшанувати святого.

Через свою доброту Миколай Чудотворець у всьому світі відомий як дарувальник подарунків. В Україні діти чекають на подарунки під подушку. Вважається, що їх отримають ті, хто добре поводився.