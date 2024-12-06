Одесские спасатели поймали и связали Деда Мороза

««Что вам сделал Дед Мороз?» Фраза, конечно, крылатая, но спасатели Одесской области вместо того, чтобы объяснять, просто с легкостью отказываются от советчины и не чураются развиваться.

Дети счастливы, а это главное! С праздником, друзья!

Пусть в середине каждого из вас всегда живет маленький ребенок, который верит в чудеса. И эти чудеса с вами случаются», — написали спасатели в facebook.

Дед Мороз и Святой Николай: в чем отличие

Дед Мороз – вымышленный персонаж, навязанный в советские времена. О новогоднем «дедушке» люди узнали в 30-х годах прошлого столетия. Тогда советские власти проводили жестокую антирелигиозную кампанию и пыталась искоренить память о популярном в народе Николае. Поэтому родителям предложили ставить елки и приглашать Деда Мороза домой на Новый год.

Дед Мороз — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года, русский вариант рождественского дарителя, гласит Википедия. Прообразами являются Мороз — персонаж славянского сказочного фольклора и календарных обрядов, и западноевропейские рождественские персонажи (Санта-Клаус и др.), основанные на образе святого Николая Чудотворца.

Святой Николай был реальным человеком и при жизни творил много добра, особенно для бедных людей. Потому его и называют святым.

С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь даты всех непереходных праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Отныне день святого Николая отмечается 6 декабря. Ранее отмечался 19 декабря. С него начинается особый период рождественских и новогодних праздников.

Праздник чествует Николая Чудотворца Мирликийского. По преданиям святой Николай жил в Малой Азии в богатой греческой семье. С детства он проявлял целительные чрезвычайные способности. Уже взрослым родительское наследие он раздал бедным и обездоленным. А одному человеку, у которого не было приданого для своих трех дочерей, он ночью подбросил мешок золота. После смерти мощи святого Николая были похищены итальянцами с целью защиты и перенесены в Базилику святого Николая. Там они находятся и сейчас. Многие христианские паломники съезжаются к празднику увидеть могилу и почтить святого.

Из-за своей доброты Николай Чудотворец во всем мире известен как даритель подарков. В Украине дети ждут подарки под подушку. Считается, что их получат те, кто хорошо себя вел.