Новини Одеси та Одеської області

Одеські морпіхи ліквідували кращого пілота російських дронів і пропагандиста (відео)

Одеські морпіхи ліквідували кращого пілота російських дронів і пропагандиста (відео)

Морпіхи одеської 35-ї бригади на лівобережжі Херсонщини знищили оператора російських дронів, який робив скиди на наших військових в районі Кринок. 

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

У повідомленні йдеться, що вчора, 18 січня 2024 року, бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти виявили та знищили відомого серед росіян та українців навідника дронів з позивним Мойсей.

Окупанта вдалося знищити за допомогою FPV-дрона. Росіяни ховалися у приватному будинку неподалік від Дніпра.

Але як завжди діяли підступно – написали слово “ЛЮДИ” на ролетах, за якими ховалися. Але наші бійці угледіли там ворога, тому напис їх не врятував.

ворог. ліквідація

Про смерть “Мойсея” написала його дружина у його телеграм-каналі.

тг-канал Мойсея - ворога

Однак офіційної інформації про ліквідацію оператора ворожих дронів в Силах оборони поки що не надали.

Читайте також: Одеські морпіхи звільнили село на Донеччині (відео)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати