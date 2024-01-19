Одеські морпіхи ліквідували кращого пілота російських дронів і пропагандиста (відео)

Морпіхи одеської 35-ї бригади на лівобережжі Херсонщини знищили оператора російських дронів, який робив скиди на наших військових в районі Кринок.
Про це повідомляють одеські телеграм-канали.
У повідомленні йдеться, що вчора, 18 січня 2024 року, бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти виявили та знищили відомого серед росіян та українців навідника дронів з позивним Мойсей.
Окупанта вдалося знищити за допомогою FPV-дрона. Росіяни ховалися у приватному будинку неподалік від Дніпра.
Але як завжди діяли підступно – написали слово “ЛЮДИ” на ролетах, за якими ховалися. Але наші бійці угледіли там ворога, тому напис їх не врятував.
Про смерть “Мойсея” написала його дружина у його телеграм-каналі.
Однак офіційної інформації про ліквідацію оператора ворожих дронів в Силах оборони поки що не надали.
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