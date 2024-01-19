Одеські морпіхи ліквідували кращого пілота російських дронів і пропагандиста (відео)

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

У повідомленні йдеться, що вчора, 18 січня 2024 року, бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти виявили та знищили відомого серед росіян та українців навідника дронів з позивним Мойсей.

Окупанта вдалося знищити за допомогою FPV-дрона. Росіяни ховалися у приватному будинку неподалік від Дніпра.

Але як завжди діяли підступно – написали слово “ЛЮДИ” на ролетах, за якими ховалися. Але наші бійці угледіли там ворога, тому напис їх не врятував.

Про смерть “Мойсея” написала його дружина у його телеграм-каналі.

Однак офіційної інформації про ліквідацію оператора ворожих дронів в Силах оборони поки що не надали.