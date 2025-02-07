4 лютого 2025 року в Києві відбувся бізнес-семінар «Безпека на кожен день», організований компанією «Майстер 7». В рамках заходу презентували японське обладнання для виробництва нанобульбашок від компанії KAKUICHI. На семінарі були присутні фермери з різних регіонів України, включаючи представників агросектору Одещини.

Технологія нанобульбашок дозволяє насичувати воду киснем, що покращує ріст рослин і підвищує ефективність поливу. Учасники заходу ознайомилися з можливостями цієї методики та отримали партію обладнання для тестування. Три установки будуть встановлені в Києві, Полтаві та на півдні Одеської області.

У межах міжнародного співробітництва минулого року група українських фермерів відвідала Японію для вивчення технології. За підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Україна отримала доступ до інноваційних рішень, які можуть значно покращити аграрне виробництво.

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