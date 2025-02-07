4 февраля 2025 года в Киеве состоялся бизнес-семинар «Безопасность на каждый день», организованный компанией «Мастер 7». В рамках мероприятия презентовали японское оборудование для производства нанопузырьков от компании KAKUICHI. На семинаре присутствовали фермеры из разных регионов Украины, включая представителей агросектора Одесской области.

Технология нанопузырьков позволяет насыщать воду кислородом, что улучшает рост растений и повышает эффективность полива. Участники мероприятия ознакомились с возможностями этой методики и получили партию оборудования для тестирования. Три установки будут установлены в Киеве, Полтаве и на юге Одесской области.

В рамках международного сотрудничества в прошлом году группа украинских фермеров посетила Японию для изучения технологии. При поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Украина получила доступ к инновационным решениям, которые могут значительно улучшить аграрное производство.

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