“Одеські джентельмени” йдуть: помер Олександр Теплицький

Про це в соцмережах повідомляють друзі та колеги одесита.

Жодних подробиць про обставини смерті артиста не наводиться. Однак відомо, що Олександр Теплицький помер в Одесі, а днями відсвяткував черговий день народження.

Напередодні, 31 березня, помер відомий сценарист, шоумен, учений-фізик Святослав Пелишенко. Найбільшу популярність як у рідній Одесі, так і за її межами він здобув, будучи капітаном команди КВК Одеського державного університету “Одеські джентльмени”.

Команда КВК “Одеські джентльмени” – чемпіони Вищої ліги першого сезону Відродженого КВК 1986/87, володарі першого Літнього кубка КВК 1994 року.

За роки ігрової та концертної діяльності в легендарної команди КВК накопичилося безліч курйозних випадків, з якими джентльменам доводилося стикатися, і з якими ми й досі із задоволенням згадуємо та розповідаємо.