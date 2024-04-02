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«Одесские джентельмены» уходят: умер Александр Теплицкий

«Одесские джентельмены» уходят: умер Александр Теплицкий

Легендарная команда одесских КВН-щиков понесла новую утрату — 1 апреля в Одессе скончался Александр Теплицкий.

Об этом в соцсетях сообщают друзья и коллеги одессита.

Никаких подробностей об обстоятельствах смерти артиста не приводится. Однако известно, что Александр Теплицкий скончался в Одессе, а на днях отпраздновал очередной день рождения.

Накануне, 31 марта, скончался известный сценарист, шоумен, ученый-физик Святослав Пелишенко. Наибольшую известность как в родной Одессе, так и за ее пределами он получил будучи капитаном команды КВН Одесского государственного университета «Одесские джентльмены».

Команда КВН «Одесские джентльмены» – чемпионы Высшей лиги первого сезона Возрождённого КВН 1986/87, обладатели первого Летнего кубка КВН в 1994 году.

За годы игровой и концертной деятельности у легендарной команды КВН накопилось множество курьезных случаев, с которыми джентльменам приходилось сталкиваться, и которые мы до сих пор с удовольствием вспоминаем и рассказываем.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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