«Одесские джентельмены» уходят: умер Александр Теплицкий

Об этом в соцсетях сообщают друзья и коллеги одессита.

Никаких подробностей об обстоятельствах смерти артиста не приводится. Однако известно, что Александр Теплицкий скончался в Одессе, а на днях отпраздновал очередной день рождения.

Накануне, 31 марта, скончался известный сценарист, шоумен, ученый-физик Святослав Пелишенко. Наибольшую известность как в родной Одессе, так и за ее пределами он получил будучи капитаном команды КВН Одесского государственного университета «Одесские джентльмены».

Команда КВН «Одесские джентльмены» – чемпионы Высшей лиги первого сезона Возрождённого КВН 1986/87, обладатели первого Летнего кубка КВН в 1994 году.

За годы игровой и концертной деятельности у легендарной команды КВН накопилось множество курьезных случаев, с которыми джентльменам приходилось сталкиваться, и которые мы до сих пор с удовольствием вспоминаем и рассказываем.