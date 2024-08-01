Одесские многоэтажки больше не обслуживают частные управляющие компании: разъяснение мэрии

Одесские многоэтажки больше не обслуживают частные управляющие компании: разъяснение мэрии

Сегодня, 1 августа 2024 года, многие жильцы многоквартирных домов Одессы получили уведомления о приостановлении предоставления услуг по содержанию их домов частными управляющими компаниями. Преимущественно это касается жителей Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города.

Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, услуги по содержанию этих домов будут предоставлять городские коммунальные службы.

Как отмечает директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонид Гребенюк, в настоящее время фиксируются факты вандальных действий управляющих компаний в домах, в связи с чем могут возникнуть временные трудности в качестве и объеме предоставления коммунальных услуг.

«В настоящее время работники коммунальных служб города проинструктированы и работают над решением проблем, возникших в связи с действиями управляющих компаний. В случае возникновения каких-либо вопросов просьба обращаться в коммунальные предприятия жилищно-коммунального сервиса вашего района. Там вам предоставят консультации и помогут в решении проблем», – говорит Гребенюк.

Также он пояснил ситуацию с получением двух платежек за предоставление коммунальных услуг: если в выставленных счетах на обслуживание домов отражено, что коммунальные услуги предоставляет КП «ЖКС», то услуги КП «ЖКС» и подлежат оплате.

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