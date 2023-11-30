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Одеське кафе стало фіналістом престижного міжнародного конкурсу

Одеське кафе стало фіналістом престижного міжнародного конкурсу

Одеське кафе Tanu, яке розташоване на вулиці Пушкінській, 5, стало фіналістам міжнародної премії дизайну Best of Year Awards. За свій незвичайний інтер’єр заклад уже здобув премію європейського конкурсу.

Американська премія дизайну Best of Year Awards 2023 оприлюднила список фіналістів. До нього потрапило одеське кафе Tanu.

Best of Year Awards – міжнародна премія від журналу Interior Design, заснованого у 1932 році.

Проект номіновано у категорії Counter Service. В інтер’єрі закладу об’єднали архітектуру міста та суцільну металеву хвилю вздовж стіни.

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Раніше Tanu вже перемогло у номінації Cafe на щорічній премії Restaurant & Bar Design Awards.

Раніше кафе-морозиво називалося “Таю”. Його відкрили в Одесі у липні 2022 року. Але цього року кафе змінило назву на Tanu.

Дизайн інтер’єру, за який кафе й удостоївся такої високої премії, розробила українська студія Sivak+Partners.

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