Одеське кафе стало фіналістом престижного міжнародного конкурсу

«Кондитерська освітлюється електрикою» або чим було знамените одеське кафе «Фанконі» За всю історію Одеси в місті побудували безліч гастрономічних закладів світового рівня: Рибний ресторан на Приморському бульварі, ресторан Цезаря Отона, ресторан готелю «Петербурзького», пивний бар «Гамбрінус», зимовий ресторан «Аркадія» і багато інших. Однак рекордсменом за кількістю легенд та історій була і залишається кафе-кондитерська «Фанконі». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Осінні мотиви нашого буття: виставка в одеському Центрі болгарської культури До 16 грудня включно ви можете завітати на виставку «Непереможні — Арт-наступ. Експозиція «Життя — осінні мотиви». З представленими роботами можна познайомитися на першому поверсі Всеукраїнського центру болгарської культури (пров. Віцеадмірала Жукова, 9). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ