Одесское кафе стало финалистом престижного международного конкурса

Американская премия дизайна Best of Year Awards 2023 обнародовала список финалистов. В него попал одесское кафе Tanu.

Best of Year Awards – международная премия от журнала Interior Design, основанного в 1932 году.

Проект номинирован в категории Counter Service. В интерьере заведения объединили архитектуру города и сплошную металлическую волну вдоль стены.

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Ранее Tanu уже одержало победу в номинации Cafe на ежегодной премии Restaurant & Bar Design Awards.

Раньше кафе-мороженое называлось “Таю”. Его открыли в Одессе в июле 2022 года. Но в этом году кафе изменило название на Tanu.

Дизайн интерьера, за который кафе и удостоилось столь высокой премии, разработала украинская студия Sivak+Partners.