Новости Одессы и Одесской области

Одесское кафе стало финалистом престижного международного конкурса

Одесское кафе стало финалистом престижного международного конкурса

Одесское кафе Tanu, расположенное на улице Пушкинской, 5, стало финалистам международной премии дизайна Best of Year Awards. За свой необычный интерьер заведение уже получило премию европейского конкурса.

Американская премия дизайна Best of Year Awards 2023 обнародовала список финалистов. В него попал одесское кафе Tanu.

Best of Year Awards – международная премия от журнала Interior Design, основанного в 1932 году.

Проект номинирован в категории Counter Service. В интерьере заведения объединили архитектуру города и сплошную металлическую волну вдоль стены.

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Ранее Tanu уже одержало победу в номинации Cafe на ежегодной премии Restaurant & Bar Design Awards.

Раньше кафе-мороженое называлось “Таю”. Его открыли в Одессе в июле 2022 года. Но в этом году кафе изменило название на Tanu.

Дизайн интерьера, за который кафе и удостоилось столь высокой премии, разработала украинская студия Sivak+Partners.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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