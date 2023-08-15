На Одещині змінився керівник департаменту охорони здоров’я: що про нього відомо

Голова Одеської облдержадміністрації (ОДА) Олег Кіпер підписав розпорядження про призначення директором обласного департаменту охорони здоров’я Олександра Курмишева. Про це повідомимла пресслужба Одеської ОДА.

Новий чиновник обійняв посаду 15 серпня 2023 року з офіційною зарплатою у розмірі 12 тисяч 800 гривень. За інформацією місцевих пабліків, Курмишев уже з’являвся в Одеській обласній адміністрації за часів керівництва Одеської ОДА Максима Куцого. Він був його радником із медичних питань. Зокрема, радником щодо врегулювання конфлікту навколо обласного центру нефрології та гемодіалізу.

До цього Курмишев очолював Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Там він запам’ятався закупівлею семи машин швидкої допомоги за 15 мільйонів гривень.

До Курмишева обласний департамент охорони здоров’я очолювала Наталія Одарій-Захар’єва. 12 липня 2023 року стало відомо, що директорка департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Наталія Одарій-Захар’єва 11 липня написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру колишньому голові Одеської ОДА Максиму Степанову в розкраданні 450 мільйонів гривень.

Фото: Думська