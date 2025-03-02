Самая настоящая зимняя сказка сейчас в городе Балта на севере Одесской области. В этом убедилась наша корреспондент «Одесской жизни» Любовь Кузьменко, которая поделилась с нами такими вот «весенними» фото. Снег мягко припорошил улицы и заботливо обустроенные горожанами уютные дворики… Вот так вот Балта встретила весну:
Напомним, из-за ухудшения погоды и вероятного налипания мокрого снега на сегодняшний день, 2 марта 2025 года, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение первого («желтого») уровня опасности.