Балта, 2 марта 2025 г.
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Самая настоящая зимняя сказка сейчас в городе Балта на севере Одесской области. В этом убедилась наша корреспондент «Одесской жизни» Любовь Кузьменко, которая поделилась с нами такими вот «весенними» фото. Снег мягко припорошил улицы и заботливо обустроенные горожанами уютные дворики… Вот так вот Балта встретила весну:

Весна в Балте

Весна в Балте2

Весна в Балте3

Весна в Балте4

Весна в Балте5

Весна в Балте6

Весна в Балте7

Весна в Балте8

Напомним, из-за ухудшения погоды и вероятного налипания мокрого снега на сегодняшний день, 2 марта 2025 года, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение первого («желтого») уровня опасности.

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